新冠肺炎｜慶回歸晚宴增一人確診　另有兩患者與參與者有關連

本港今日（19日）新增108宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，創爆疫以來單日新高並首次「破百」，當中48宗源頭未明，有部份個案與之前群組個案有關。 其中於7月9日舉行的旺角雅蘭中心稻香「慶回歸」晚宴上，早前有4人確診，衞生防護中心公布再增一名參與晚宴的39歲女子確診。另外，有兩宗個案曾一起吃飯及打麻雀，資料顯示其中一人是慶回歸晚宴參與者的朋友，另一人是該晚宴相關個案的接觸者。 另外，慈雲山中心的薀莎餐廳、翠河餐廳群組、乒乓球會群組均再有人確診，另外再增3名的士司機確診，暫未找到與之前的士司機個案有關連。

▼第三波疫情新措施▼

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衞生防護中心公布，今日新增的個案有部份與稍早已確診的患者屬同一群組，其中於7月9日在旺角雅蘭中心稻香舉行的一個慶回歸晚宴，早前有4人已確診，今日再增一名參與者確診，第1820宗個案、39歲女患者曾參與該聚會，一起聚餐及唱歌，該聚會有約100至200人出席。

另外，新增兩宗個案曾一起吃飯及打麻雀，分別是第1797宗個案及第1833宗個案患者，資料顯示，第1797宗、68歲男患者與第1765宗個案、慶回歸晚宴參加者有關連，而第1833宗個案、53歲女患者與第1721宗個案患者有關連，1721是另一位慶回歸晚宴參加者、第1632宗個案的朋友。

一家庭群組十多人聚餐後 共5人染疫

其他群組方面，中心公布一個家庭群組多4人確診，分別是第1838、1841、1842及1862宗個案，他們與第1770宗個案患者有關連，曾一行十數人於7月11日到葵涌新都會廣場的潮庭用膳，之後再到其中一人位於荔景的家中聚會。

另外，慈雲山中心的薀莎餐廳群組增兩人確診，其中第1802宗個案是廚師，早前已入住檢疫中心，而第1819宗個案是餐廳內員工的家人。另一間爆疫的翠河餐廳增一食客確診，是第1841宗個案、91歲女患者，住在慈雲山，偶爾會到翠河用餐。

捷菁乒乓球會增1人確診

新蒲崗捷菁乒乓球會群組再多1人確診，個案編號是1831，群組累計5人染疫。法國醫院一名員工確診，是第1803宗個案，其醫院同事亦初步確診，中心透露第1803的家人是第1523及1544宗個案，該兩人較早發病，料屬家居傳播。