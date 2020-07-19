新冠肺炎｜患者住所曝光　雅蘭中心稻香慶回歸群組2人居橫頭磡邨

第三波新冠肺炎疫情持續，周六（18日）新增64宗確診個案，累計個案增至1,778宗。 包括兩名新確診者在內，共有四名患者在本月9日曾到旺角雅蘭中心4樓的稻香酒家，參加一個慶回歸歌舞晚宴，同場或有300人左右出席。根據衛生防護中心周六晚公布的患者住址資料，其中兩人同為橫頭磡邨居民，即屬爆疫的黃大仙系，另外二人分別居於荃灣麗花園及九龍城黃埔街。 確診者當中，共有24人於黃大仙區，大部份分布於慈雲山，九龍城區亦出現7個確診個案；藍田匯景花園 2 座、馬鞍山新港城 K 座、海怡半島 4 期 26 座亦有住戶染疫。

連同今日（19日）的兩名確診人士，據衛生防護中心的資料顯示，四人在同日到過旺角雅蘭中心稻香酒樓。（網上影片截圖）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生於今日（18日）的記者會中表示，早前確診的第1632宗（54 歲女子）、第1652宗個案（55 歲男子），以及今天確診的第1765宗（50歲女子）及第1774宗個案（49歲女子），同樣於7月9日到旺角雅蘭中心，參加一個慶回歸晚宴。

據衛生防護中心的資料，當日晚宴在雅蘭中心四樓的稻香酒家舉行。張竹君稱擺了十多席，但活動副主席則在Facebook稱有多達30席。

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新冠肺炎︰雅蘭中心稻香慶回歸群組，有兩人是橫頭磡邨街坊。（陳永武攝）

根據中心的資料更新，早前確診的第1632（54 歲女子）及今日確診1774宗個案（49歲女子）同樣為橫頭磡邨街坊，分別居於宏安樓及宏基樓；1652宗個案（55 歲男子）居於荃灣麗城花園2期1座、今天確診的第1765（50歲女子）則居於九龍城黃埔街18號。

據知聚會是中華輝煌會舉辦的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，非常熱鬧，期間有聚餐、載歌載舞，絕大部分出席者並無戴上口，用同一支咪合唱。

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此外，今日的確診個案當中，仍有不少為黃大仙區的居民，有24人，慈雲山慈愛苑4宗診、慈正邨有3宗確診、慈民邨、鳳德邨及海港花園則分別有兩宗確診個。九龍城區亦出現7宗確診個案，其中二人為黃埔花園居民，其餘的部份報住油尖旺區、深水埗、沙田、灣仔等，屯門亦有4宗確診個案，已分布港九新界各地。