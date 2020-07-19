新冠肺炎｜張竹君指除罩短聚數分鐘可中招　接觸銀紙後要洗手

本港今日（19日）新增108宗確診個，創單日新高，亦是疫症爆發以來首次「破百」。由於病毒可於短時間內傳播、且傳播速度快，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上再次叮囑，「錢銀唔可以用酒精抹同洗，好似路邊啲嘢唔知係咩情況。」她又呼籲接觸後不要碰眼、口及鼻，並要及早洗手；也應盡量「留在家忍一忍」，減少社交活動，張竹君坦言無戴口罩下與確診者短聚，有機會在數分鐘內被傳染。

▼第三波疫情新措施▼

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第三波疫情下，不同的感染群組中涉及聚餐、唱歌、打麻將、打兵乓波等社交活動。張竹君表示，不少無源頭個案涉及家庭主婦及長者，有每日去飲茶習慣，也會去買餸、閒逛，但提醒病毒容易存在於街市，傳播風險也高，市民應常備酒精搓手液，觸碰物件後應洗手。

張竹君：市民應「留在家忍一忍」

港大微生物學系講座教授袁國勇昨指，若有隱性帶菌者，現金、八達通咭、轉介信等或成間接感染途徑。張竹君亦指「錢銀唔可以用酒精抹同洗，好似路邊啲嘢唔知係咩情況。」呼籲市民接觸後及早洗手。對於有酒店早前在晚市推出「客房餐飲體驗」，她再次呼籲市民應「留在家忍一忍」，起碼未來兩周盡量不外出、減少社交活動，尤其是年紀大、有長期病患人士，其同住家人亦應減少聚會，避免把病菌帶回家。

對於禁晚市安排，張竹君認為措施是為減少食肆人流、以及聚會意欲，應多留在家中用膳，無辦法下才叫外賣或自行買外賣，若買外賣到某處多人聚餐，將失卻措施意義，與在餐廳用餐無分別。

張竹君表示，若目前疫情持續，檢疫中心難以負荷，醫院也難以應付，「香港醫療系統好快會崩潰」。（黃舒慧攝）

張竹君表示，不少港人「周圍去」，外出吃一頓飯或已與多人接觸，但有市民只是與確診者短時間接觸，期間沒有戴口罩，數分鐘內可被傳染，部分則是從環境中被感染，認為近日個案病毒含量算高，代表傳染性高，感覺現階段較三月時更「犀利」。若目前疫情持續，她指檢疫中心難以負荷，醫院也難以應付，「香港醫療系統好快會崩潰」。