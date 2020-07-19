新冠肺炎｜恒生屯門鄉事會路分行員工初步確診　負責量體溫及取籌

本港爆發新型冠狀病毒肺炎第三波疫情，由昨日下午4時至今日（19日）凌晨零時，本港新增108宗確診個案，累計個案總數達到1,886宗。恒生銀行今日發稿指，接獲屯門鄉事會路分行一名員工通知，經測試後初步確診染疫。該分行將暫停營業兩星期，全部分行員工將自我隔離14天，並會獲安排接受深喉唾液測試。 據了解，該名員工平日需為進入分行的人士量體溫，並按客人所需服務為其取籌，其最後上班日為7月14日。

恒生銀行屯門鄉事會路分行一名員工初步確診。據了解，該名員工平日需為進入分行的人士量體溫，並按客人所需的服務為其取籌。（資料圖片）

恒生銀行表示，初步確診的員工於7月14日上班前探測體溫正常，由於下午感到不適遂前往診所求醫，同時自願接受深喉唾液測試。他由7月15日開始按原定計劃放假，並沒有到屯門鄉事會路分行上班，至昨晚他接獲衞生署通知初步確診感染。

恒生銀行強調，該名員工主要負責在銀行大堂協助一般的客戶查詢，與客戶較少有緊密接觸，工作期間一直全程佩戴口罩、眼罩和手套等特別裝備。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

恒生銀行屯門鄉事會路分行將暫停營業兩星期，銀行已根據衛生當局的指引，安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工會留在家中自我隔離14天，並會被安排接受深喉唾液測試。

據了解，該名員工平日需為進入分行的人士量體溫，並按客人所需的服務為其取籌，該員工最後7月14日於屯門的分行上班，之後放大假，原定會被調往其他分行工作。