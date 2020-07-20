新冠肺炎｜何栢良：未見頂、群組如火燒連環船　應強制出門戴口罩

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府新一輪限制措施在7月15日落實，由於病毒有潛伏期，相信近日確診個案主要在「加辣」措施前已被傳染。但他形容，現時形勢比當初估計的更嚴峻，直言「群組會火燒連環船咁爆發」，提醒市民「唔好打算數字可見頂」，應延期聚會。他又建議政府，應統一強制戴口罩措施至室外公眾地方，「所有市民出門口就要戴口罩」。

第三波疫情爆發，何栢良直言確診數字未見頂，呼籲市民調節社交生活，將約會延後約一個月。圖為7月18日淺水灣泳灘的情況。（資料圖片／馬煒傑攝）

何栢良在港台節目中形容，現時形勢不樂觀，「唔好打算數字可見頂」，警告「群組會火燒連環船咁爆發」，他形容醫院服務嚴重受疫情影響，若確診數字持續上升，病床及檢疫間隨時不敷應用，他呼籲市民調節社交生活，將約會延後約一個月，「約咗人最好取消、改期」。

運動、兩歲以下或有醫生證明者豁免強制戴口罩

政府昨日收緊限制措施，強制市民在室內公共場所必須佩戴口罩。何栢良認為，強制戴口罩對經濟「有利無害」，考慮到戶外巴士站輪候人數多、不少人「圍爐」吸煙，周六日亦有大量外備聚集用餐及唱歌，建議政府更徹底統一強制戴口罩措施，要求市民出家門便要戴上口罩，而運動、兩歲以下或有醫生證明者可獲豁免。

▼第三波疫情新措施▼