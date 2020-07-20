新冠肺炎｜袁國勇：若疫情8月仍未受控　政府或需要實行居家令

新冠肺炎繼續在港肆虐，昨日（19日）首次錄得過百宗確診個案。香港大學微生物學系講座教授袁國勇在電台節目表示，港人在2至3月是打勝一場仗，但至近日有部分人失去抗疫恐慌心理，「有10%完全無視（防疫），有10%就無病徵都去排隊（取樣本瓶）。」他認為，政府收緊防疫措施是適合，警告若7至14日確診個案仍呈幾何級上升，「可能真係要lockdown（居家令），唔出得門口。」

港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，若疫情持續不排除要實施居家令。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

袁國勇在商台《在晴朗的一天出發》指出，第三波爆發是因為港人「輕敵」。他形容，2至3月時香港是打勝仗，但至現時港人卻失去了抗疫的恐慌心理，10%人完全無視防疫措施，另外有10%人則沒有病徵去排隊領取深喉唾液樣本瓶，故同意政府再次收緊防疫措施，並要做好管邊境管理，市民進入街市要先消毒雙手等。

他警告：「若果宜家啲措施實行咗7至14日，確診數字仍然呈幾個級咁上，可能真係要諗下lockdown（居家令），唔係全城市，起碼喺唔出得門口，接近lockdown。」他強調，在疫苗面世前市民必須要戴好口罩、不要外出用餐、做好手部衛生等，「唔好再出去咩卡拉OK、飲嘢啦。」

未找到慈雲山出現大批病例的原因

袁國勇又透露，未找到第三波爆發慈雲山出現大批病例的原因，建議政府可在地區設立街站收取深喉唾液樣本，「如果有擔心嘅人，去到直接吐幾啖深喉唾液」，但他直言因化驗的工作量太大，政府有必要引入外援幫助進行化驗工作。情況持續，醫療系統會崩潰？他承認，崩潰的說法無錯，但醫管局已經擬定計劃應對。