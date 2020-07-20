「綠色就業計劃」收數十申請　佔項目涵蓋職位逾五成　下月底截止

環境局上月底在「綠色就業計劃」下推出大專畢業生資助項目，至今收到約數十宗申請，涉及約120個職位，佔項目涵蓋的200多個職位逾五成。此外，就業計劃下開設的有時限職位預計共約500個，其中逾200個職位自五月底已開始招聘，其餘的職位亦將由下月起陸續展開招聘。

環境局上月底在「綠色就業計劃」下推出大專畢業生資助項目，資助私人公司及合適機構聘用2019或2020年大專畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。（資料圖片）

發言人表示，大專畢業生資助項目在2020/21年度開始推行，旨在資助私人公司及合適機構聘用2019或2020年大專畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。資助項目於6月26日起接受申請，預計涵蓋共約200多個職位，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月。參加項目的畢業生會獲得環保署與專業學會及團體提供的環保專業相關培訓，有助年輕人掌握業內不同範疇的知識。有關資助項目將於8月28日截止申請。

至於「綠色就業計劃」在三個環保工作範疇預計開設的約500個有時限職位，其中逾200個職位已進行招聘，包括「EV普及化」下開設的30個項目統籌員（電動車）職位；在「惜物減廢」方面開設的30個項目助理（減廢及回收）和40個減廢回收環保大使（廚餘）職位，以及由「綠在區區」營運機構開設的數十個職位；以及為推動「山海無痕」郊遊文化而開設的數十個環保大使及清潔工人職位。而「山海無痕」下的100個參與淨灘活動及宣傳工作的環保大使職位招聘，會在下月開始陸續展開。