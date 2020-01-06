環境局重申非放寬PM2.5標準　環諮會冀當局向公眾清晰交代

五年一檢的空氣質素指標檢討在去年十月結束公眾諮詢，當中備受爭議是即使收緊二氧化硫和PM2.5的標準，同時容許新標準下PM2.5的24小時平均值超標次數從目前的9次增至35次，被批指標過於寬鬆。 環諮會今日（6日）開會討論更新空氣質素指標建議，環境局用數據遊說眾委員收緊的指標比現時的指標更為嚴格。經一輪熱烈討論後，環諮會主席黃遠輝期望局方清晰計算本港持續空氣質素改善，做好公眾解說、區域合作，達至世衞終極目標。

環諮會今日開會討論更新空氣質素指標建議。（勞敏儀攝）

環境局早前就檢討收到282份意見，約四分之一回覆反對調整PM2.5指標的可容許超標次數至建議的35次，或表示對建議有所保留。此外，多名環諮會委員表示無法理解PM2.5的24小時平均值超標次數從目前的9次增至35次，質疑「唔知究竟係收緊定放寛咗」，又質疑可吸入懸浮粒子（PM10）和臭氧指標為何原地踏步。

環境局副局長謝展寰在會上解釋，目前暫未有國家做到世衞嚴格而前瞻的水平，本港只能逐步收緊，希望最終達到世衞空氣質素指引。根據環保署數據，2011至2017年間本港一般空氣質素監測網絡錄得PM2.5的24小時平均濃度超過現時指標17次，但錄得超過建議的新指標則有30次，多名官員強調建議收緊的指標確實比現時的指標更為嚴格，亦希望公眾整體上從年均值、日均值及超標次數評估成效，強調這是一個改善。

謝展寰又解釋，2004年本港有1570小時能見度較差，至去年已降至475小時，相信有明顯空氣質素改善；而臭氧問題在歐美地區亦未完全解決，「改善空氣污染有幾個階段，最容易解決是二氧化硫，其次是煙霧，其後臭氧才會下降」，認為隨與內地合作增加，相信臭氧濃度未來數年會下降。

黃遠輝冀政府做好公眾解說

環諮會主席黃遠輝在會後表示，數據上空氣質素指標是明顯收緊，有委員建議政府讓公眾了解持續空氣改善，則就政府掌握資料及改善空氣質素措施，利用模型式計算空氣質素實質改善，以及對經濟、健康的好處，希望署方做好公眾解說。被問及新指標會否令工程環評更容易通過？黃遠輝指，新指標用於環評報告，但不能收緊到無法進行任何對環境有影響的工程，長遠希望整體指標進一步收緊，最後達至世衞終極目標，亦逐步收緊容許超標次數，並形容今次是一種更新，先實施新指標，日後再評估超標次數有否收緊空間。