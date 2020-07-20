新冠肺炎｜城大延長訪修生申請至8月底　海外升學者可報短期課程

香港城市大學宣布，為協助受疫情影響的學生繼續學習或研究，將2020/21學年上學期的訪修生計劃申請限期延長，至2020年8月3日。獲海外著名大學取錄或正在海外著名大學修讀的學士、碩士或博士學位課程學生均可申請。除400元報名費外，申請者須按課程學分繳費，本地申請人每學分收費為2,800元。

香港城市大學宣布，為協助受疫情影響的學生繼續學習或研究，將2020/21上學期訪修生計劃申請限期延至2020年8月3日。（資料圖片）

城大校長郭位說，全球正經歷前所未有的急速轉變，希望協助受疫情影響、原計劃赴海外求學的學生繼續學習。城大將2020/21上學期訪修生計劃申請限期延至8月3日，已獲海外著名大學取錄的中學或大學畢業生，又或正在海外著名大學修讀學士、碩士或博士學位課程學生均可申請。

城大表示，申請人的學術能力須達有關課程的學系要求、且課程有空缺，而每位研究式訪修研究生將由所隸屬學系委派一名城大教職員作為導師。

收費方面，獲取錄者須繳付全數課程費用，有關費用一般不獲退還亦不可轉讓，申請費約400元，課程則以學分計算，本地申請人每一學分收費為2,800元。城大強調，會在不作事前通知下，不時檢討收費。