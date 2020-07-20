新冠肺炎｜國際校幼園不早於8.17開學　料僅高中跨境生可返港上課

國際學校及幼稚園多在八月上旬開學，但教育局局長楊潤雄今日會見傳媒時（20日）表示，本港疫情嚴峻，未有受控跡象，直言國際學校及幼稚園要如期開學是「不可能任務」，料學校不可能早於8月17日開課；而教育局會在可復課前兩周宣布，以便學校準備。 另外，由於跨境生涉及兩地政府安排及大量資源，按現時情況預計，下學年極其量只可容許中四至中六跨境生回港上學。

教育局局長楊潤雄預期國際學校及幼稚園不可能早於8月17日開課。（ 梁鵬威攝）

楊潤雄今日下午約兩時半會見記者，稱由於本港疫情嚴峻，暫未有受控跡象，國際學校及幼稚園要如期在8月上旬開學是「不可能任務」，他稱，暫定有關學校不可早於8月17日開學，實際開課日將視乎疫情及專家意見決定，在可開課前兩周會公布，讓學校有時間準備。

至於本地官津中小學，楊說，現時疫情爆發，需暫停校內活動及補課，若其後情況有好轉，不會強制禁止學校進行有限度補課。

楊潤雄又透露，按現時情況預計，下學年極其量只可容許中四至中六跨境生回港上課。（資料圖片）

料僅中四至六跨境生可在9月回港開學



至於跨境生，楊潤雄直言，跨境生復課涉及大量資源及準備，且須港深兩地政府協調，考慮出入境、防疫管制等情況，直言除非交通情況短期內改善，以及更多出入境管制站恢復運作，否則暫預計下學年極其量只可安排中四至中六跨境生回港上課，而最終安排須與內地商討後才能作實。

至於中三或以下跨境生，他預計將未能在9月開學時來港上課，需繼續在家線上學習，而教育局會與學校商討如何協助。

小五呈分試面對困難 須與學界商對策

受疫情影響，教育局延長了小五呈分試交分日至10月20日，惟屆時跨境小學生仍未必可回港。楊潤雄承認，要求所有小五生在9月回校考試是非常困難，教育局會進行評估及與小學界別商討對策。

新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林指，原預告小五呈分試延至9月開考，令家長放心不少，惟現時預告未能開學，只能調整教學安排，而「無辦法中的辦法」是參考以往學生生病做法，按百分比計出平均數，作升中派位依據。他相信，若港府收緊限制措施，而市民合作，跨境生有望在11月回港復課，參加12月及明年3月的兩次呈分試。