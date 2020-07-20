DSE放榜2020│楊潤雄：可分批回校　惟冀學校首要用網上公布成績

2020年中學文憑試（DSE）將於周三（22日）放榜。由於本港新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，行政長官林鄭月娥日前要求所有學校於放榜日採取採取特別措施，在網上發放成績。 教育局局長楊潤雄今日（20日）表示，期望學校首要利用網上公布成績，若學校認為部分或大部學生需回校輔導及領取成績單，亦容許相關做法，但希望學校可以預先安排不同時間，讓學生分批回校。

楊潤雄表示，中學文憑試放榜安排要視乎學生安全，他明白部分學生須即場輔導，但當局期望學校首要利用網上公布成績。若學校認為部分或大部學生需回校輔導及領取成績單，楊潤雄表示容許相關做法，但希望學校可以預先安排不同時間，讓學生分批、分時段回校，而不是像往年般集體回校等待領取成績。

被問及是否「拋個波俾學校」，楊潤雄不同意有關說法，他認為不是強制與否的問題，而應提供彈性及空間予學校自行決定。

教育局局長楊潤雄今日（20日）表示，期望學校首要利用網上公布成績，若學校認為部分或大部學生需回校輔導及領取成績單，亦容許相關做法。（梁鵬威攝）

考評局昨日表示，學校可於當日早上7時起，登入香港中學文憑考試網上系統（密碼將於6時45分透過學校資訊管理系統校長帳戶發放）下載其學校考生的成績，當中包括校內所有考生的個人成績，學校可把考生成績分別儲存，並透過電子方式發送給考生。

學校仍可於7月22日派員到指定的考評局辦事處領取考生成績通知書，如需延遲領取，可聯絡考評局作安排。為減少人群聚集及省卻輪候時間，考評局於7月22日將安排學校按其學校編號，前往荃灣或灣仔的辦事處領取成績通知書。

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