DSE 2020｜周三放榜　楊潤雄勉勵考生「慎重思考、明辨是非」

中學文憑試（DSE）將於周三（22日）放榜，教育局局長楊潤雄今日（19日）撰文，以《禮記．中庸》的「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」與應屆考生共勉，籲青年人除了廣博學習、詳細求教外，更要慎重思考、明辨是非，最後還要身體力行，成為社會棟樑。

楊潤雄勉勵考生，除了廣博學習、詳細求教外，更要慎重思考、明辨是非。（資料圖片）

楊潤雄以「人生考場處處見 多元發展路路通」為題，指在2020／21學年，各院校共提供約5.26萬個全日制經本地評審的專上課程學額，可滿足今年約4.46萬名日校文憑試考生的升學需要，故認為考生無須過分憂心，只要按自己的興趣和能力，選擇適合自己的出路，必定能在不同的領域中盡展所長。

而為協助考生修讀自資專上課程，考獲「3322」或以上成績並修讀合資格院校開辦的自資學士學位課程的學生，均可獲得免入息審查資助。在2020／21學年，「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」的資助金額將增至每年32,100元。

除本地學位、職專教育或毅進文憑課程外，楊潤雄指部分學生或會選擇負笈內地或海外，2020／21學年共122所内地高等院校參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，較前一年增加11所，認為為本港學生提供更多元的升學途徑及連繫國家發展的機遇。