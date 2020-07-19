DSE放榜2020│中學校長會：將以電子形式發成績單　屬史上首次

2020年中學文憑試將如期於周三（7月22日）放榜。由於本港新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，行政長官林鄭月娥今日（19日）公布一系列防疫措施，包括要求所有學校於放榜日採取採取特別措施，在網上發放成績，避免學生回校聚集。 中學校長會主席鄧振強向《香港01》表示，歡迎當局允許DSE如期放榜，預料當日絕大部分中學將以電子方式，向學校考生發放成績，例如透過電子郵件或內聯網平台，又指相關安排是「歷史上第一次」。鄧振強指，大部分自資院校均提供網上報名，而今年的自資學位供應較往年多，估計措施不會影響學生報讀課程。

中學校長會主席鄧振強歡迎當局允許DSE如期放榜，預料當日絕大部分中學將以電子方式，向學校考生發放成績，例如透過電子郵件或內聯網平台。（資料圖片）

學校將務求早上9時前 將成績單全數網上形式發放

鄧振強估計，放榜日大部分中學將以電子方式發放成績，例如透過電子郵件或內聯網平台；教師團隊需提早返會學校，在早上6時45分左右收到考評局的通知後，會立即下載並處理學生的成績單，務求在早上9時前能將成績單全數以網上形式發放，「對學生來說，越早收到當然會越好。」

鄧振強指，過往考評局會向每間學校發放一個PDF檔案，當中包含全數該校考生的成績單，他建議，考評局可考慮先分拆該PDF檔案，即每名學校考生一個獨立PDF檔案，以節省學校的處理時間。

校園會維持開放 方便有需要學生回校與教師討論

至於覆核成績方面，鄧振強指校園於放榜日及往後數天會維持開放，若學生有需要徵求教師意見，將安排他們分批回校與教師會面討論。放榜日學校教師亦會全數回校，相信師生之間會保持溝通，例如會透過網上或通話方式，為有需要考生提供升學輔導。

行政長官林鄭月娥今日（19日）公布一系列防疫措施，包括要求所有學校於放榜日採取採取特別措施，在網上發放成績。（李澤彤攝）

相信措施不影響學生報讀課程

過往於放榜日發放的成績單實體正本，鄧振強表示，視乎疫情發展，正本將於郵寄或分批回校形式發放。他建議，考評局長遠應參考現時向自修生網上發放成績的做法，為學校考生設立類似系統，讓他們可透過登入文憑試網上帳戶查閱成績。

對於以往大部分考生會於放榜日到自資院校確認學位或即場報讀，鄧振強指出，現時大部分院校均會提供網上確認學位及報名，加上今年的自資學位供應較往年多，估計措施不會影響學生報讀課程。

學校可於放榜日早上7時起，登入香港中學文憑考試網上系統下載其學校考生的成績，當中包括校內所有考生的個人成績。（考評局提供）

考評局：學校可於當日早上７時起 登入網上系統下載學生成績

考評局表示，學校可於當日早上7時起，登入香港中學文憑考試網上系統（密碼將於6時45分透過學校資訊管理系統校長帳戶發放）下載其學校考生的成績，當中包括校內所有考生的個人成績（見上圖），學校可把考生成績分別儲存，並透過電子方式發送給考生。考評局將於明天（20日）再去信所有學校講解以上相關安排。

學校仍可於7月22日派員到指定的考評局辦事處領取考生成績通知書，如需延遲領取，可聯絡考評局作安排。為減少人群聚集及省卻輪候時間，考評局於7月22日將安排學校按其學校編號前往荃灣或灣仔的辦事處領取成績通知書。