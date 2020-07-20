71歲有長期病患女病人染退伍軍人病　留醫屯門醫院7月17日離世

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，於本月12至18日期間，錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名有長期病患的71歲女病人，該病人居於屯門兆畦苑兆強閣。據了解，該名女病人曾入住屯門醫院，已於7月17日離世。 當局指正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

衞生防護中心今日（20日）公布，一名有長期病患的71歲女病人感染的退伍軍人病。（資料圖片）

據了解，該名感染退伍軍人病的女病人為香港人，沒有外遊紀錄。感染後入住屯門醫院，已於7月17日離世，臨床診斷為肺炎。

衞生防護中心表示，截至本月18日，今年錄得54宗退伍軍人病個案；而2019年及2018年則各有105宗個案。當局指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，供水系統保養欠佳導致積水儲存、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，也可能增加患病風險。

當局提醒，免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，淋浴也可能產生細小的霧氣等。市民亦應注意個人衞生，定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒等。當局又強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。