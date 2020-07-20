新冠肺炎｜兩人檢測結果調轉　被誤診婦人與確診者留病房7小時

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，今日（20日）新增73宗診個案。衞生署衞生防護中心今晚突然召開記者會，衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，有2間實驗室於7月18日同樣處理兩宗新冠肺炎的報告結果，但衞生署人員錯誤輸入樣本編號，以致調轉相關資料，導致兩名病人「實陽為陰」以及「實陰為陽」，就今次事件向受影響的病人致歉。 被誤診的一名47歲女病人（確診個案編號第1882號），實際上對病毒呈陰性，於今日（20日）被安排入住東區醫院負壓病房治療，截至今晚約8時發現失誤時，已與同房內一名確診病人共處7小時，故現被界定為密切接觸者，會被送往檢疫中心隔離14日。黃加慶強調相關病房屬負壓病房、空氣流轉好，相信受感染風險不高。 「實陰為陽」的女病人因丈夫確診，而早已列為密切接觸者，因出現病徵，於昨日入住北大嶼山醫院 ，已做檢測，今晚轉入瑪嘉烈醫院隔離。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生（左）及衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯醫生公布調轉病人檢測結果事件。（李澤彤攝）

實驗室人員錯誤輸入樣本編號

衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯指出，實驗室今日傍晚發現，將兩名病人的檢測結果發出報告時涉及錯誤，稱「原本要出陽性報告，追查後將陽性報告落至陰性病人」。他進一步解釋，兩名病人同樣於7月18日留樣本接受檢測，經負責化驗同事檢視所有紀錄後，發現檢測過程並無錯，但實驗室數字相當類似，原本應是編號48174，錯誤輸入47184，導致兩名病人檢測結果調轉。他稱有人員覆檢，但都沒有發現錯誤，認為是同事要應付大量檢測，太過疲倦。

黃加慶續指，原本檢測結果對新冠病毒呈陽性的47歲女病人（個案編號為第1882號），實際對病毒呈陰性，她在7月18日留樣本接受檢測，當晚出報告發生錯誤由陰性變陽性，故當局於7月19日聯絡病人安排入院，至今日下午1時由醫管局安排入住東區醫院的隔離病房，而同一病格內有另一名確診病人；至今日傍晚發現該名病人實際是對病毒呈陰性，約今晚8時東區醫院立即將她搬離。

婦人兩同住家人已入檢疫中心 即時獲解除

然而，由於涉事47歲女病人曾於病格內與另一名確診病人相處7小時，故現時被視為密切接觸者；她在本月13日也接載過一名後來確診的女子入院，因此要入檢疫中心。黃加慶強調，病房均是負壓病房，即使不是單人房，但空氣流轉好，相信受感染風險不高。而女病人原與2名家人同住，因被誤認為確診者，其2名家人亦被界定為密切接觸者，故現時她的2名家人須入住檢疫中心的命令亦被解除。

至於原本是對病毒呈陽性的34歲女人，同樣是7月18日晚上接受檢測，惟檢測結果錯誤變成陰性。黃加慶稱，因其先生於7月19日確診，故將女病人介定為密切接觸者，且問及其病徵亦發現有咳嗽及發燒，遂於同日安排入住北大嶼大醫院，並再次接受檢測至今日晚上經已入住瑪嘉烈醫院。黃續指，因其先生屬確診者，且涉事34歲女病人早前已出現病徵，故既是密切接觸者又有病徵情況下，均會當作懷疑陽性病人處理，並無出現延誤呈報情況。

被誤診婦人今日中午入院東區醫院負壓病房，至晚上8時得悉檢測錯誤後才被搬離，惟已與病房內另一確診者共處7小時。 (資料圖片)

衞生防護中心：職員由年頭加班一直工作都是客觀事實

對於實驗室出現人為錯誤，曾艾壯表示，近日檢測數量急增，由以往每日約做2,000至5,000個檢測，至近日一日9,000個，當中涉及私家醫院、醫管局診所以及其他樣本用作行病學所作的調查，亦有提醒同事不要將報告結果混淆。他指稱實驗室職員感到相當疲累「不勝負荷」，又指「近日檢測多是客觀事實、由年頭加班一直工作都是客觀事實」，惟多次重申化驗工作「無得唔小心」，強調上述種種均不是藉口，會加強完善並作出檢討以令相關事件不會重演，日後亦會對陽性檢測報告加緊核查。

黃加慶及曾艾壯亦多次為事件向受影響的病人致歉，並感謝他們未有任何苛責，承諾相關錯誤絕對會避免重演。

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