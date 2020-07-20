新冠肺炎｜保安、清潔工免費檢測今起推出　九龍東優先

本地第三波新冠肺炎爆發，政府早前宣布，為安老院舍、食肆、物業管理員工、的士司機四類高風險群組提供免費檢測。民政總署今日（20日）表示，與香港物業管理公司協合作，推出「物管檢測計劃」為前線員工，包括保安員、清潔工等提供免費檢測，料涉16萬人。另外，計劃亦會優先為九龍東住宅、商業大廈、商場及有關設施工作的前線員工檢測。

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民政總署表示，免費檢測計劃由承辦商中龍檢驗認證（香港）有限公司提供服務，目標對象為約10萬名在私人住宅、商業、工業和綜合用途大廈工作的前線物管員工，以及6萬多名在各政府部門、房委會及房協轄下建築物工作的前線物管員工，而實際可接受檢測人數需視乎整體檢測能力，計劃亦是完全自願參與。



另外，物管協會將安排承辦商提供一站式採樣及檢測服務，承辦商會派員到有關物業，向員工派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，並於隨後一至兩日，收回樣本進行檢測。若結果呈陽性，個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。



計劃會優先為在九龍東的住宅、商業大廈、商場及有關設施工作的前線物管員工，安排病毒檢測。承辦商已於上周五（17日）前往油塘派發樣本瓶，今日收集樣本作檢測，並陸續為其他地區的前線物管員工進行檢測工作。