新冠肺炎｜最新患者住所行蹤全覽　中西區翰林軒調景嶺都會駅上榜

本地第三波疫情爆發，昨日（20日）新增73宗確診個案，66宗為本地個案，累計個案總數達到1,959宗。衛生防護中心昨晚上更新確診者行蹤資料，有兩名患者分別居於堅尼地城翰林軒1 座、調景嶺都會駅5座，兩宗個案皆未找到源頭。 另外，亦有至少19名新增患者居於黃大仙區，慈雲山仍是「重災區」；「維景酒店海港酒家群組」一名女患者，早於本月9日出現病徵，但相隔11日至昨日確診。

有患者居於調景嶺都會駅5座，昨日確診。（資料圖片）

至少19名新確診者居「疫區」黃大仙

在近14日有確診者住過的住宅大廈名單，當中有港島豪宅「上榜」，其中第1889宗患者（53歲女子）居於堅尼地城翰林軒1 座，沒有病徵，於昨日確診。另外，第1898宗患者（74歲男子）居於調景嶺都會駅5座，於本月15日出現病徵，同樣是昨日確診，兩宗個案尚未找到源頭。



此外，昨日的確診個案當中，仍有不少為黃大仙區的居民，至少有19人，包括慈雲山慈樂邨有6宗、萬寶大廈有2宗、慈愛苑及慈安苑各有1宗等，而牛池灣及樂富分別有4和2宗。



在葵青區方面，有3名患者居於荃灣荃威花園E座，皆是由檢疫中心送院，與任職海關助理貿易管制主第的1617宗個案（36歲男子）有關。另外，長沙灣海麗邨亦有3人染疫，2人居於海慧樓，1人居於海智樓。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 22 + 21 + 20

城市花園8座再多一名患者

另外，北角城市花園8座再多一名患者，為一名31歲女子，她有出現病徵，與第1707宗患者、71歲已病歿女病人有流行病學關連。該女死者上周四（16日）因心臟停頓送入律敦治醫院，檢測確診新冠肺炎，其後情況轉差，搶救後持續惡化，翌日（17日）下午1時不幸離世，為本港第11宗死亡個案。

▼近14日新冠肺炎患者住所名單▼

+ 13 + 12 + 11

海港酒家群組患者早於本月9日發病



旺角維景酒店海港酒家群組，起碼有6宗確診病人於不同時段與朋友家人去過食飯，當中一名62歲女患者（個案編號第1919號）居於大埔中心1期1座，早於7月9日經已發病，衞生防護中心稱她與個案第1806號有流行病學關連。翻查資料，第1806號個案為一名64歲男士，與第1919號個案女患者同樣居住大埔中心1期1座，於7月13日發病，且是一名的士司機。

另外，一名42歲男患者（個案編號第1934號）亦早於7月10日發病，居於慈雲山毓華里萬寶大廈。

▼近14日新冠肺炎患者行蹤名單▼

+ 15 + 14 + 13