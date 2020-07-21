新冠肺炎｜消息：與盲腸炎術後確診患者同病房　病人出院5日確診

新冠肺炎爆發第三波疫情，病毒更在公院病房內蔓延。據了解，東區醫院外科E8病房先後有兩名男病人確診，在首名54歲男病人初步確診後，院方追蹤曾與他住在同病房的10人，今日（21日）發現，再驗出一名同房病人初步確診，該病人已經出院五天。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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據了解，東區醫院E8病房再有病人初步確診，與早前做盲腸炎手術、初步確診的54歲男病人同一病格。新增旳初步確診男病人於7月16日晚上約八時出院，至今已過了五天。

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首名患者曾出席屯門富臨飯聚

東區醫院外科E8病房首名確診的是54歲男病人，他於7月13日懷疑因盲腸炎入住外科病房，當時有輕微發燒，但並無呼吸道感染徵狀。該院於19日獲家屬通知，指他曾於本月11日出席晚飯聚會。據了解，涉事晚飯聚會場地為先後有多人確診的屯門中央廣場富臨酒家。至於與涉事病人當晚結伴出席聚會的2名家人亦已確診。院方隨即將病人轉送至隔離病房，並為病人進行緊急化驗，其鼻咽拭子樣本對新冠病毒呈陽性反應。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨日（20日）表示，他原本留醫的E8病房另有10名病人，均已被列為密切接觸者，當中5人仍留院。

而屯門中央廣場而富臨酒家筵開20席的生日聚會群組，早前已有四人確診。