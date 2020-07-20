新冠肺炎｜東區醫院有患者與另10名病人同房　全部列密切接觸者

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，過去24小時再增73宗確診個案。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（20日）表示，東區醫院一名病人昨晚（19日）初步確診，他原本留醫的病房另有10名病人，已被列為密切接觸者，當中5人仍在醫院。 屯門眼科中心方面，庾慧玲指，170名職員已接受檢驗，全部屬陰性，中心未來一星期只會處理急症，一般診症暫停。她又指，如市民無病徵，只因私人理由接受檢測，應前往政府認可的私家醫療機構檢驗，以免加重化驗室負擔，延誤其他病人確診時間。

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病人手術後間中低燒

庾慧玲表示，東區醫院昨日接獲一名病人家屬通知，指該病人有家人確診，於是院方安排涉事病人接受測試，結果晚上顯示為初步確診，病人遂轉往隔離病房留醫。她指，該病人7月13日原本到東區醫院接受盲腸炎手術，完成手術後沒有呼吸道徵狀，但間中低燒。

她續指，與該病人同房的有10名病人，已列為密切接觸者，當中5人仍然留醫院，會安排檢疫；至於醫護人員方面，由於接觸該病人時，有戴上合適的防護裝備，故並無人列為緊密接觸。她表示，院方相信個案非院內感染，不過相關病房會停收新症。

至於屯門眼科中心的情況，庾慧玲指已有170名職員接受檢測，結果全部都是陰性。她指，眼科中心未來一星期只會處理急症，一般診症則暫停，今日屯門醫院已處理13名眼科急症病人個案。她又稱，眼科中心一樓為公私營合作洗腎中心，已檢測了20病人及職員，結果全為陰性。

庾慧玲表示，公立醫院主要協助有病徵的病人檢測，如市民沒有病徵，只因私人理由，如領取健康證明，或想求安心，應去政府認可的私家醫療機構接受檢測。她續指，無病徵者到公立醫院驗試，除了增加自己受感染的風險，亦加重化驗室負擔，更有機會延誤病人確診治療時間。