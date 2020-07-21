新冠肺炎・7.21｜增61確診60多宗初步　染疫陪診員曾到十多間院舍

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，截至今日（21日）凌晨，新增61宗確診，其中3宗輸入，58宗本地。本地個案中，33宗與之前確診個案相關，25宗源頭不明。另外今日再新增60多宗初步確診。疫情爆發至今，確診總數突破2,000，達2,019人感染。 一名64歲陪診員確診，曾陪同七八位老人家到醫院，並去過十多間院舍。

【02:08】本港新型肺炎昨日新增確診61宗個案，累計增至2,019宗。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有32間新增的食肆「上榜」，當中遍布多區，包括油尖旺、黃大仙、沙田等，當中有7間位於油尖旺區，包括MPM 文華商場沙嗲王、港鐵旺角東站 美心MX及位於香港童軍總會的富臨皇宮。

另外，黃大仙再多數間餐廳上榜，如慈雲山中心太興及慈雲山中心香葉灣。

新冠肺炎｜增32餐廳曾有患者光顧 旺角東站美心MX旺角沙嗲王上榜

7月22日【 01:47 】衛生防護中心披露61名最新確診者行蹤資料，有1名患者居於大角咀帝柏海灣5座。屯門中央廣場的富臨酒家生日會群組，新增3名確診個案，3人均居於東區，包括西灣河及筲箕灣；旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，也增數名確診個案，分別居住地方分佈於觀塘區、沙田區及葵青區。而1名29歲女患者，逾兩周前於本月6日已出現病徵，至昨日確診。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 奧運站帝柏海灣上榜 1屋苑4人染疫

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【23:26】由本周六（25日）起，抵港人士倘在14日內曾到印度、印尼、菲律賓等國家，須出示相關病毒陰性檢測陰性證明，檢測須在飛機預定起飛時間前72小時內進行。另外，僱主亦需承擔檢測、酒店檢疫的費用。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，政府要求「好難做到」，如航班、檢測證明方面難配合，有僱主選擇再延遲外傭來港日子；另外，有中介公司亦指，部分僱主寧願聘請已經在港，但合約期滿的外傭。

新冠肺炎｜有僱主指檢測期限與航班難配合 寧押後外傭來港日子

【23:19】新冠肺炎爆發第三波疫情，截至今日（21日）凌晨，本港新增61宗確診個案，確診總數突破2,000宗。富衛保險指，有3名員工確診感染，當中兩名為於德宏大廈工作的保險經紀，另一名在太古城中心第3期WeWork辦事處工作的集團員工。

新冠肺炎｜富衛保險2名經紀、1名員工確診 辦公室已作消毒

【22:11】24歲歌手施匡翹上周六（18日）證實染疫，她的經紀人、公司宣傳以及經紀人男友也中招，由於潛伏期曾進入TVB無綫電視城上，無綫追蹤到約100名曾與施匡翹等確診者有接觸的演藝人員。無綫今日向員工發出訊息，稱公司在過去數天已經追蹤到96名與確診者可能有接觸的職藝員，到今天所有人的病毒檢測結果已經收到，全屬陰性。



無綫又稱，在這兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸到的地方進行大規模消毒清潔，除了在本周日（19日)電郵所述之公衆地方外，另再消毒清洗的地方包括非劇集1，410號錄影廠，劇集15及16廠，所有製作大樓的化粧及服裝間，工場大樓二樓服裝倉等。



直至現在，在此事件上並沒有公司同事證實確診，公司會按情況跟進有關應對措施。

【21:48】新冠肺炎爆發第三波疫情，食環署早前宣布分階段為12個九龍區的街市消毒。土瓜灣、紅磡、大角咀和荔灣街市今日（21日）提早於晚上7時關閉，以便進行清洗。紅磡街市早前有凍肉檔員工確診，於今日仍照常營業。有檔主及買餸市民均稱會減少到肉檔所在的1樓，亦有檔主稱自從有確診個案後，街市人流大減，認為政府應一早為街市全面消毒，甚至停開數日消毒亦不介意。

新冠肺炎｜紅磡街市員工確診凍肉檔照常營業 街坊稱會減少到訪

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【21:01】醫院管理局指，一名79歲女病人（個案編號為第1956號）於周日（19日）因身體不適到伊利沙伯醫院求醫，經檢測後確診，涉事女病人曾於7月16日到律敦治及鄧肇堅醫院進行日間腸鏡檢查，並於即日出院。醫管局指，律敦治及鄧肇堅醫院昨日（20日）已在有關內視鏡檢驗部和日間病房（B6）完成徹底清潔消毒，且已聯絡在7月16日入住日間病房的10名女病人，其中8人須接受隔離檢疫安排。

新冠肺炎｜確診79歲老婦曾到律敦治醫院照腸鏡 8人須隔離

確診79歲老婦曾到律敦治醫院照腸鏡，8人因而須隔離。（資料圖片）

【20:52】本港新冠肺炎疫情大爆發，康文署上周三（15日）公布暫停開放所有戶外康樂場地，包括轄下所有泳灘。不過泳灘有別於泳池，猶如「無掩雞籠」，市民依舊自由進出，落水暢泳。

在「封灘令」下，康文署即使已封閉泳灘更衣設施，泳客泳後各出奇招沖身，有人選擇以毛巾洗臉抹身後，赤膊等待自然風乾；有人則將洗手間當成臨時更衣室，洗手盆更變成「洗腳盆」，公然將腳放在盆內沖洗，又不斷向身體潑水沖身，致洗手間地板積滿泥沙。

新冠肺炎｜「封灘」無效泳客照落水 洗手間當更衣室 地板變泥灘

【20:37】本地爆發第三波新冠肺炎疫情，由本周六（25日）零時零分起，抵港人士倘在14日內曾到孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非等國家停留，須出示相關病毒陰性檢測證明。入境事務處今日（21日）表示，僱主為外傭申請簽證時，而其外傭將於本周六或以後抵港，須簽署及提交一份承諾書，表明安排外傭來港時，會遵守相關指明及承擔核酸檢測費用。

新冠肺炎｜入境處：僱主為外傭申簽證須簽承諾書 負擔來港檢測費

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【20:10】半年來，本港經歷三波爆發，「第三波風暴」由7月5日開始，截至今日，17天共錄得761宗個案，佔累計個案總數的37%。雖然近兩日確診數字稍回落，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，每天確診及初步確診數字，仍超過100宗，不可視疫情有所回落，同時未能確定是否「見頂」，要評估政府推出的新措施是否有效，亦言之尚早。許認為，應觀察到本周末，才可判斷政府措施成效。

新冠肺炎｜連續兩天確診宗數回落 許樹昌：未見頂 須觀望至周末

【19:22】本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，康樂及文化事務署轄下所有刊憲泳灘已於本月15日起暫停開放，然而不少市民仍到泳灘消遣。當局今日強烈呼籲市民響應政府呼籲盡量留在家中，切勿到已關閉的泳灘游泳或日光浴，以減少人流聚集，減低病毒在社區傳播的風險。康文署指將會加強圍封各泳灘，避免市民進入。除早前已關閉的沖身設施及更衣室外，泳灘洗手間亦已即時暫停開放。

新冠肺炎｜康文署泳灘洗手間關閉 強烈呼籲勿到泳灘游泳、日光浴

【18:56】第五批「保就業計劃」獲批僱主名單公布，長和系資深顧問李嘉誠旗下至少十間公司已獲批撥款，包括百佳超市、屈臣氏、港基物業管理等等，合共領取補貼金額超過3.25億元，承諾受薪人數逾1.61萬人。

其中，百佳超市領取1.61億元補貼位列榜首，屈臣氏零售（香港）有限公司和屈臣氏有限公司合共領取1.1億元補貼位居第二，港基物業管理有限公司領取4,433萬元，位列第三。

保就業｜李嘉誠旗下10公司共領取3.25億 承諾受薪逾1.61萬人

【18:35】本港連日新增數十至逾百宗個案，大部份均屬本地個案，有政府抗疫專家曾表示，若新防疫措施推行後，確診宗數仍以幾何級數上升，或需實施「禁足令」。政府發言人今日發聲明指，有謠言聲稱政府可能在未來數日實施「所謂『禁足令』」，發言人澄清絕無其事，提醒市民千萬不要被虛假消息誤導，亦不應散播謠言引起不必要恐慌。

新冠肺炎｜有指未來數日可能實施禁足令 政府澄清：絕無其事

【18:23】康樂及文化事務署公布，一名外判園藝工人確診新型冠狀病毒肺炎，涉事女工於灣仔區多個公園工作，包括火龍徑小園地、留仙街臨時休憩處、蓮花宮花園、天后廟花園及浣紗街兒童遊樂場，最後上班日是7月18日，昨日（20日）確診。康文署稱，涉事女工無外遊，工作時有戴口罩，上班期間體溫亦正常，她的工作地點已安排全面消毒。

新冠肺炎｜康文署外判園藝工確診 曾於灣仔蓮花宮花園等公園工作

大律師李家齊昨晚初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

【17:30】新冠肺炎疫情肆虐全港，消息指，曾任裁判官的執業大律師李家齊昨晚（20日）初步確診新冠肺炎。據悉，他上周四（16日）曾到區域法院處理案件，該庭由法官郭偉健負責。

懲教署表示，李家齊分別在本月3日和4日公務探訪赤柱監獄兩名還押在囚人士，及在本月11日公務探訪荔枝角收押所一名還押在囚人士。當時他與在囚人士均有戴口罩，探訪室內已加設透明膠片。

新冠肺炎｜大律師李家齊初步確診 曾探訪赤柱監獄、荔枝角收押所

【17:30】美心集團表示，昨日（20日）知悉一名於大埔月餅廠工作的兼職工確診新冠肺炎，最後上班日期為7月18日。美心又指，涉事員工於原材料處理區工作，已安排該區域員工家居隔離14天，並接受新冠病毒測試。為安全起見，美心稱已安排今天（21日）下午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。

新冠肺炎｜美心大埔月餅廠兼職工確診 全廠消毒及銷毀月餅產品

【17:20】新型肺炎疫情持續，據衞生署衞生防護中心截至周一（20日）公布，確診患者於潛伏期內到訪大廈名單，增加21間新公布的餐廳，足跡遍佈全港，包括元朗形點二期的茶木、觀塘福昌大廈的光榮冰室、沙田大圍道天寶樓金裝燉奶佬餐廳等，連鎖餐飲大快活、大家樂亦分別增加4間及3間分店上榜。21間新公布的餐廳名單中，近三分一為酒家，包括暫涉及9名確診者的葵青新都會廣場潮庭，屯門中央廣場富臨酒家、旺角維景酒店海港酒家，亦分別有6名確診者到訪過。

新冠肺炎｜再多21間食肆有患者曾到訪 光榮冰室、茶木上榜

觀塘福昌大廈的光榮冰室曾有確診者到訪，該餐廳在facebook專頁公布安排該分店員工進行病毒測試，目前會休息暫停業。（光榮飲食facebook專頁截圖）

【17:16】張竹君指，至她今日離開辦公室時，已有60多宗初步確診，難以說疫情已經回落，亦擔心檢疫中心不夠。她又呼籲市民如非必要毋須去檢測，以免加重檢測負擔。

被問及疫情會否影響9月立法會選舉，她說要看疫情發展，若情況差人流多的活動有需要取消。

被問及旺角稻香慶回歸群組和屯門福臨群組，大規模聚集違反當時50人的限聚令，張竹君指，會了解有需要會轉交相關部門跟進。

的士司機大規模檢測，張竹君指暫時未找到新增確診個案。而院舍檢測，未有新的大規模群組爆發。

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【17:00】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，伊利沙伯醫院內科病房的感染群組，增加一人初步確診，為84歲女病人，群組一共有五人。

庾慧玲，昨晚又兩名病人離世，分別在瑪麗醫院和威院，全港累計14人因新冠病毒死亡。

東區醫院有一名接受盲腸手術的病人初步確診，今日已是確診個案。有10人因入住同一病格而被列作密切接觸者，其中一名病人已經出院 ，但因持續發燒昨日入院，經檢測後初步確診，現正在東區醫院隔離治療。

律頓治醫院在7月16有一名女病人日間腸鏡檢查，即日出院，但昨日確診，醫院接通知後已就事件調查，發現8名病人與確診者同一病格，故被列為密切接觸者。病人當日做完檢查並出院，已聯絡衛生署跟進，由於醫護有戴合適裝備，故無醫護列為緊密接觸。

由於市民外出，輸血服務中心的血液收集量低，不足以應付，血小板存量跌好低水平，對血癌及血科病人影響很大，呼籲市民預約之後捐血，以減少聚集。

新冠肺炎｜慈雲山77歲男子、港泰87歲院友病逝 一日兩人不治

新冠肺炎｜新增61宗確診個案 58宗屬本地 累計2019人中招

【16:50】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日（21日）凌晨，新增61宗確診個案，其中3宗是輸入個案，另外58宗本地感染。本地個案中，33宗與之前確診群組相關，25宗源頭不明。

其中旺角雅蘭中心稻香酒家的「慶回歸群組」，新增4宗確診；屯門富臨酒家，新增3宗確診；乒乓球群組新增1宗確診。

一名陪診員確診，為64歲女士，個案編號為1972。張竹君指，她每日會陪一兩位老人家到醫院，病發前後，曾接觸多名老人家，並去老人院，現時正跟進中，由於社署有幫員工化驗，正與他們聯絡， 希望有關老人院早點測試，看有否隱形患者，較為擔心。她17日開始咳嗽，六七位病人被她送去醫院，潛伏期去過十多間老人院。張竹君指難以逐間公開名稱，主要涉及鳳德邨、樂富、竹園、順利、嗇色園、寶琳等九龍區的老人院。

新冠肺炎｜64歲女陪診員確診 潛伏期服務十多間九龍區老人院舍

【15:07】政府早前推出「保就業計劃」，由5月25日起接受申請，至6月14日截止。今日第五批領取工資補貼的僱主名單出爐，涉及約9,000名僱主，發放工資補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約18.6萬名。「保就業」計劃秘書處於6月22日上載已領取補貼的僱主名單起，至7月20日為止，秘書處共收到174宗舉報，涉及僱主無理減少員工人數及或辭退員工、不適時發放工資或減薪等。秘書處正積極跟進個案。

保就業｜第五批名單出爐 牛奶公司 百佳 大家樂各領取逾億補貼

據悉港大微生物學系（左起）現任系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸，和助理教授黃世賢已辭職。（港大醫學院圖片）

【15:00】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，香港大學醫學院微生物學系一直在本港抗疫戰擔當重要角色，據了解，學系三個傳染病專家辭職，料於下學年離任。三人分別是現任系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸和助理教授黃世賢。

港大醫學院發言人證實，微生物學系在下一學年將有數名教職員人事變動，他們各自因為不同的私人理由決定離任。醫學院將協調四間大學教學醫院作出相應人事替補安排，使臨床服務不受影響，亦將繼續新冠疫情相關的研究工作。

袁國勇三名徒弟辭職 包括港大微生物學前系主任胡釗逸

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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【14:30】據了解，東區醫院E8病房再有病人初步確診，與早前做盲腸炎手術、初步確診的54歲男病人同一病格。

新冠肺炎｜消息：與盲腸炎術後確診患者同病房 病人出院5日確診

▼近14日新冠肺炎患者行蹤名單▼

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新冠肺炎｜慈雲山77歲男子、港泰87歲院友病逝 一日兩人不治

【13:28】醫院管理局公布，瑪麗醫院一名77歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（個案編號1562 ）於今日凌晨約2時離世。病人本身有長期病患，於7月14日因發燒到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後確診2019冠狀病毒病，轉送至瑪麗醫院隔離病房接受治療。病人於7月16日情況轉差，入住成人深切治療部接受氧氣支援，延至今日離世。病人住在慈雲山慈康邨康德樓，平時在慈雲山閒逛、用膳。



另外，威爾斯親王醫院一名87歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（個案編號1348）於今日凌晨約2時50分離世。病人住在慈雲山港泰護老中心，本身有長期病患，於7月9日入院接受治療。他當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，延至今日凌晨離世。這個案是慈雲山港泰護老中心第3名患新型肺炎院友死亡。



連同上述兩個案，至今共有 14名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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【12:57】據悉，再多一名新型肺炎患者病逝，至今本港累計13人死亡。消息指，死者77歲，為第1562宗個案，他居於慈雲山慈康邨康德樓，平時在慈雲山閒逛及用膳。

新冠肺炎｜消息：居慈雲山慈康邨77歲男子病逝 本港累計13人死亡

【12:30】消息指，今日增約80宗初步確診及確診個案，如屬實，累計宗數料突破2000宗個案。

【12:00】據了解，一名懷孕35周的孕婦初步確診，入住伊利沙伯醫院。

立法會選舉2020｜何栢良：疫情未現排隊群組 選舉理應無聚餐風險

【10:00】建制派倡議押後擬於9月6日舉行的立法會選舉，新華社和中聯辦旗下的報章則抨擊疫情與民主派初選有關。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，是次疫情多數個案與餐飲場所有關，「基本上係無見到排隊群組」。他指出，選舉期間理應不容許聚餐、聚會等，如管理好人流，應可減低感染風險。他又稱，政府可考慮強制市民在戶外戴口罩，並延長投票時間及增加票站。

新冠肺炎｜拯溺工會：沙灘封閉市民硬闖人流倍增 洗手間逼爆高危

【09:45】港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，雖然康文署已下令關閉沙灘，但很多市民照樣闖進內；近日沙灘人流比往年多三分一至一倍，部份泳灘周末人流過千。他表示，救生員既無執法權，亦無學過感染控制，當值時只能勸喻市民離開。沙灘的沖身室已封水喉，有市民將怨氣轉嫁予救生員。

新冠肺炎｜馬仲儀：醫護前線加班感疲累 籲勿搶檢驗 促在家工作

【09:30】公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，無論是衞生署或是醫管局的同事都不斷加班，大家對疫情感緊張及疲累，又不滿有私人公司要求員工提交健康證明書，導致大量人士進行病毒化驗，「如果你肯俾佢哋喺有證明後先返工，咁你不如俾佢哋在家工作。」

新冠肺炎｜公院病床使用率達77% 醫管局減一半非緊急手術、檢查

【09:15】醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，現時病床使用約77%，將升至80%的臨界點，局方在調配人手也有壓力，故要停止其他的非緊急服務，未來將減少一半住院預約手術或檢查，以及兩至三成的一般新症。他預料每日有數千名病人受影響，會逐一通知相關病人。

【08:00】截至周二（21日）上午8時，全國確診病例86,141宗，累計死亡人數4,653人，疑似病例4宗，治癒病例80,581宗，累計境外輸入2,012宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼近14日新冠肺炎患者住所名單▼

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【03:10】本地第三波疫情爆發，昨日（20日）新增73宗確診個案，66宗為本地個案，累計個案總數達到1,959宗。衛生防護中心昨晚上更新確診者行蹤資料，有兩名患者分別居於堅尼地城翰林軒1 座、調景嶺都會駅5座，兩宗個案皆未找到源頭。

另外，亦有至少19名新增患者居於黃大仙區，慈雲山仍是「重災區」；「維景酒店海港酒家群組」一名女患者，早於本月9日出現病徵，但相隔11日至昨日確診。

新冠肺炎｜最新患者住所行蹤全覽 中西區翰林軒調景嶺都會駅上榜

昨日總覽：新冠肺炎．7.20｜遭誤診「病人」與確診者留病房7小時 需要檢疫

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張竹君指出，港府需視乎疫情趨勢，決定是否需要更多防疫措施。（李澤彤攝）

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