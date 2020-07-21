DSE 放榜 2020｜一名考生試卷底放筆記作弊被DQ　一人SBA抄襲降級

DSE將於明天（22日）放榜，考評局今日（21日）召開記者會公布整體考生，期間提及考試異常及作弊情況較去年嚴重。今年打破去年0作弊紀錄，有1名考生在無合理解釋下，將大量筆記放在試卷下，最終其本屆考試成績全被取消。另有一名考生在通識科校本評核部份，抄襲歷屆樣本及事例，集作被評為0分，該科降1級。 至於試場內拍照或上載相片上網的個案達23宗，比去年9宗升逾一倍；而違反手機規則（如鬧鐘響）者達到101人，比去年的78人增約三成。

考評局今日（9日）召開記者會公布整體考生，提及考試異常及作弊情況較去年嚴重。（資料圖片）

考評局總經理（學校考試及評核）許婉清指，或因考生緊張，今年違規個案比去年增。今屆有一宗作弊個案，該考生被發現試卷下有大量筆記，由於考生未能提供合理解釋，經審議後考評局認為屬於作弊，其本屆文憑試全部成績已被取消。

考評局今日（9日）召開記者會公布整體考生，提及考試異常及作弊情況較去年嚴重。（香港01製圖）

SBA嚴重抄襲歷年樣本

校本評核部分亦發現有考生抄襲。考評局審核員在查閱學校報告時發現，一名考生提交的通識科校本評核集作，絕大部分內容抄襲了通識科歷年樣本及事例， 而學校調查後亦確定有關抄襲屬嚴重個案，該學生的集作被評為0分，該科降1級。

考評局總經理（學校考試及評核）許婉清指，或因考生緊張，今年違規個案比去年增。（余俊亮攝）

23人試場影相 17人被降級、66人被扣分

另外，整體試場違規情況較去年嚴重，當中有23人在試場內拍照或將電腦條碼、試場照片上載網上，比去年的9人大增，當中17人被降一級，其餘6人被扣分。

有53人攜帶未經許可物品到試場，包括在准考證夾了上一份試卷；亦有78人無遵從考試時間指示、101人違反手機規則（如手機鬧鐘響而被輕微扣分）。