DSE放榜2020｜鄧振強料學生8時半前收電郵成績單　提供電話輔導

2020年中學文憑試將明早（22日）放榜。中學校長會主席鄧振強今日（21日）表示，過去學校亦會收到整體的電子版成績單，今次只是要將整體成績單分割成個別學生的成績單，相信問題不大。據他了解，學校會爭取8時半前成功發送到學生電郵，也會為學生提供電話輔導。 開學方面，鄧振強直言要視乎社區是否仍有爆發，至今仍要觀察。

中學校長會主席鄧振強歡迎當局允許DSE如期放榜，預料當日絕大部分中學將以電子方式，向學校考生發放成績，例如透過電子郵件或內聯網平台。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

今屆中學文憑試將歷史上第一次以電子形式發成績單，中學校長會主席鄧振強表示，學校過去於放榜日早上的6時45分已經有整體學生pdf檔案的密碼，今次學校只需要將pdf檔分割成個別檔案，然後經電郵發送給學生，「爭取8點半前成功發去佢哋電郵。」

輔導方面則可改為電話，「難度一定高咗，因為學生猶疑要唔要輔導時，面對面就可以見到直接輔導佢哋。」他又指，現時報讀課程能夠在網上報名，相信不少學生已經向學生簡介程序，相信明日不會出現大問題

學校可於放榜日早上7時起，登入香港中學文憑考試網上系統下載其學校考生的成績，當中包括校內所有考生的個人成績。（考評局提供）

教育局局長楊潤雄昨指，全港學校，包括較早開學的國際學校及幼稚園，將不會早於8月17日開學。鄧振強談及事件，指開學條件要視乎社區爆發，「疫情下要保障學生，最大問題係跨境學生，佢哋就讀權利受影響，要睇下點幫佢哋。」他擔心，跨境升中一學生的問題較大，因為他們剛脫離小學，但對中學卻沒有認識，「希望政府唔好一刀切，睇下可唔可以畀咗中一跨境生開學。」

他坦言，學校在5月覆課後長期只上半日課，需要學校會利用網上教學來支援學生，但始終有面對面授課是有必要，盼疫情可以盡快穩定。

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