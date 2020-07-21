新冠肺炎｜法院聆訊明日恢復正常　部份民事程序或轉遙距進行

近日本港新冠肺炎確診個案增加，司法機構本周一、二只處理新羈押案件、還押候判、保釋申請等事宜，但今午（21日）便宣布除非接獲法庭的其他指示，否則明日起，一般會如期處理原訂在各法院及審裁處進行的聆訊。司法機構又表示，會嚴格實施適當的預防及人流管理措施，包括分散同一時間進行的聆訊，而民事程序的訴訟各方或會收到指示，以書面文件、電話或視像會議等方式作遙距聆訊。

會減少同一時間進行的聆訊

為減少人流以及人群聚集，司法機構會分散同一時間進行的聆訊，亦即削減法庭能進行的聆訊數目。同時公眾席和法庭大堂的座位數目減少約一半，並繼續採用棋盤式座位安排，有需要時或會轉播法庭程序。除了加強清潔和消毒外，法院要求所有進入者接受體溫檢測，若非法官另有指示，須時刻佩戴口罩。

登記處及會計部將重開

另外，各級法院的登記處和會計部亦會重開，按照正常時間辦公。自明日起，高等法院的無律師代表訴訟人資源中心會遷至低層四樓，並僅提供有限度服務。至於高等法院、區域法院和家事法庭的民事程序，訴訟各方或會收到指示，以書面文件、電話或視像會議等方式作遙距聆訊。

可於司法機構網頁查看審期

司法機構又提醒，如欲知程序是否如期進行，可自行查閱司法機構網頁。所有法庭使用者，包括訴訟各方和法律代表，如體溫異常或正接受任何規定的檢疫或醫學監察，不會獲准進入法院大樓，應盡早向法庭申請缺席許可或通知法庭缺席的原因。