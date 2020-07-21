新冠肺炎｜確診79歲老婦曾到律敦治醫院照腸鏡　8人須隔離

撰文：陳晶琦
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本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，截至今日（21日）零時零分新增61宗確診個案。醫院管理局指，一名79歲女病人（個案編號為第1956號）於周日（19日）因身體不適到伊利沙伯醫院求醫，經檢測後確診，涉事女病人曾於7月16日到律敦治及鄧肇堅醫院進行日間腸鏡檢查，並於即日出院。
醫管局指，律敦治及鄧肇堅醫院昨日（20日）已在有關內視鏡檢驗部和日間病房（B6）完成徹底清潔消毒，且已聯絡在7月16日入住日間病房的10名女病人，其中8人須接受隔離檢疫安排。
▼第三波疫情 第二輪新措施▼
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醫管局續指，醫院感染控制組聯同衞生防護中心經評估後，確定有關職員均有穿着合適個人保護裝備，故當中無職員被列為密切接觸者。
東區41歲男病人出院後揭感染新型病毒
另外，東區醫院昨日公布一宗外科病房住院病人初步確診新冠肺炎。東區醫院今日繼續跟進曾同期入住同一病室的10名病人，當中5名仍然留醫的病人，其測試結果皆為陰性，東區醫院會安排有關病人轉至負氣壓病房進行隔離及監察。而其餘5名病人已於早前出院。
東區醫院得悉，其中一名41歲男病人於出院後持續發燒，昨日已立即安排他入住負氣壓病房隔離，初步結果顯示其鼻咽拭子樣本對病毒呈陽性反應，已向衞生防護中心通報結果，並會跟進餘下出院病人的情況。而東區醫院已在有關病房進行徹底清潔消毒，並提醒員工及病人，加強感染控制及注意手部衞生。