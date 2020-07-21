新冠肺炎｜確診79歲老婦曾到律敦治醫院照腸鏡　8人須隔離

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，截至今日（21日）零時零分新增61宗確診個案。醫院管理局指，一名79歲女病人（個案編號為第1956號）於周日（19日）因身體不適到伊利沙伯醫院求醫，經檢測後確診，涉事女病人曾於7月16日到律敦治及鄧肇堅醫院進行日間腸鏡檢查，並於即日出院。

醫管局指，律敦治及鄧肇堅醫院昨日（20日）已在有關內視鏡檢驗部和日間病房（B6）完成徹底清潔消毒，且已聯絡在7月16日入住日間病房的10名女病人，其中8人須接受隔離檢疫安排。