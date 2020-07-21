新冠肺炎｜醫管局全員凍薪　醫生工會：工作量與薪金未必成正比

醫院管理局大會通過，自今年4月1日起凍結所有醫管局僱員的薪酬，適用範圍包括現行各醫管局薪級表、薪幅及津貼的金額。 有醫生工會對此不感意外，指公院醫護工作量一向未必與薪金和受尊重程度成正比，又提及2003年沙士後醫生遭減薪三年，情況更差。 《香港01》正向醫管局查詢，有待回覆。

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醫管局人力資源部今日向員工發通告，提及醫管局大會已批准由4月1日起凍結所有醫管局僱員薪酬，適用範圍包括現行各醫管局薪級表、薪幅及津貼的金額。

其中高層、中層及低層薪始別和首長級公務員的薪酬4月1日起凍結，而公務員或補助機構僱員，由於其聘用條款由政府或相關機構訂定，該些員工薪金將由政府或補助機構決定。

醫生工會：醫護不享公務員福利 惟需跟從凍薪安排

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，今年醫管局上下所有員工均被凍薪。由於本港正面對經濟下行，她對此不感意外。她笑言，17年前爆發沙士後，她連續三年遭減薪，情況更差。

她嘆道，公院醫護人員的工作量，一向未必與薪金和受尊重程度成正比，幸而大部份港人也善待醫護人員。她又稱，醫護人員在福利方面未曾被列入公務員體系，宣誓效忠要求及薪金卻緊緊跟隨，她雖然感不滿，但已司空見慣。她期望政府不要將省起來的薪金，用作政治任務。

醫管局會根據政府公布方案，調整醫管局員工薪酬

醫管局發言人稱，有既定的機制及程序審批週年薪酬調整，一如以往，醫管局會根據政府公布的薪酬調整方案，調整醫管局員工的薪酬。醫管局大會早前已通過今年的薪酬調整方案。

另外，醫院管理局為向執行高風險職務的前線員工表達感謝，及認同員工照顧及治理懷疑及確診病人的沉重壓力和額外的準備工作，早前已宣布向所有醫院高風險範圍與監察病房工作的員工發放特別津貼。

每日的津貼為有關員工基本薪酬的20%或500元，以較高者為準。這項津貼的發放會追溯至1月25日，直至解除緊急應變級別為止。