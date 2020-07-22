新冠肺炎｜曾祈殷：病毒不停變種　料市民或需每年接種疫苗

英國牛津大學與中國工程院的新冠肺炎疫苗研發團隊昨日（21日）分別表示，疫苗試驗有積極進展，其中牛津大學疫苗已成功在所有接受試驗的人身上產生免疫反應。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（22日）早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，相信新冠肺炎會成為風土病，預料市民或需每年接種疫苗，像季節性流感。由於病毒不停變種，未來或需要不停研製新疫苗，更改其品種讓市民接種。

全球的疫苗競賽愈見白熱化，多家公司爭相研發，圖為一個新冠疫苗的藥劑。（路透社）

曾祈殷稱，大部份疫苗的原理是刺激人體免疫系統，從而達致免疫作用。全球20間參與研製新冠疫苗的藥廠，使用的抗原和方法都有所不同，他呼籲政府盡快諮詢專家委員會的意見，思考選購哪間藥廠的疫苗，動作不能太慢。他又稱，香港大學亦正研製新冠肺炎疫苗，完成後需再找本地或外國的藥廠合營。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（資料圖片／黃寶瑩攝）

曾祈殷續說，縱觀環球疫情沒完沒了，不論冬季、夏季也肆虐各地，相信新冠肺炎肯定會成為風土病，預料市民或需每年接種疫苗，像季節性流感。他又提到，由於病毒不停變種，可變強亦可變弱，未來或需要不停研製新疫苗，更改其品種讓市民接種。

曾表示，倘現行防疫措施有成效、每名港人均自律，估計本港第三波疫情起碼維持六至八星期，相信有機會影響立法會選舉。

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