DSE放榜2020｜考生：網上收成績單欠儀式感　無與朋友度過是遺憾

因應新冠肺炎疫情，今屆文憑試首度以網上形式放榜。兩名應屆考生今（22日）早接受港台節目《千禧年代》訪問。考生吳同學認為在家放榜「無咩儀式感」，身邊沒有朋友一起度過此人生重要時刻，是一種遺憾。考生Thomas指，校方以Google Form收集學生的問題，然後分配老師跟進不同個案，亦有同學會私下找相熟的老師尋求支援。

考生Thomas說，校方透過內聯網電郵發放成績，原料於9時開始收到電郵，但有同學於9時前已陸續獲取成績單。他形容自己的成績「同預期有出入，但尚算對得住自己」。放榜由禮堂移師網上，Thomas指校方以Google Form收集學生的問題，然後分配老師跟進不同個案。另外，亦有同學會私下以通訊軟件找相熟的老師尋求支援。他自言未必報讀自資院校，但始終擔心網上報校系統出現故障，學生無法得到保障。

考生吳同學說，校方以電郵方式派發成績單，「食食下早餐就見到（成績表），無咩準備就撳咗入去」，笑言「無咩儀式感」。身邊沒有朋友一起度過此人生重要時刻，他形容是一種遺憾，亦希望能有老師在旁給予意見。吳同學打算先接受「有條件取錄」學位，然後按成績改選Jupas排位。由於部份科目的成績比他預期略差，他會嘗試覆檢成績，「搏一搏會唔會拉高」。

取消歷史科試題 影響考生時間分配、應考其他科目心情

考評局在五月底宣布，取消文憑試歷史科卷一有關中日關係的分題，保留該題八分，改為參考同卷其它題目分數調分。二人均有報考歷史科，Thomas表示，他的歷史科成績比預期稍低，無從得知取消試題是否有影響；但他當時聽到取消試題的消息，準備應考其他科目的心情已受影響。吳同學稱，他當時浪費了不少時間作答該試題，認為取消試題對時間分配有影響，「原本有機會有星，最後都係無星」。

至於中英文科口試皆因疫情取消，二人均表示平日「靠口試拉分數」，認為取消口試或令成績下降一級。