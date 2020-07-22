【DSE放榜】網上放榜的一年　升學支援仍不少

2020年中學文憑試周三（22日）放榜。因應本港第三波新冠肺炎疫情惡化，行政長官林鄭月娥周日（19日）宣布一系列防疫措施，包括要求所有學校在放榜當日在網上發放成績。昔日在學校宣布狀元誰屬，抑或稍有失手與朋友哭成淚人的畫面，今年未必復見。

中學文憑試7月22日放榜，特首林鄭月娥宣布學生無須回校，改以網上或電子版的成績通知書得知成績。（資料圖片／梁鵬威攝）

網上放榜 有得有失

每年放榜前夜，相信不少學生都會感到心情不安，以往回校領取成績表，一方面是與相處多年的同學共同面對考試成敗，另一方面也是學生準備升學部署的重要日子。部分同學或許需要教師協助部署出路，例如大學聯招排位、考試失手後的課程申請等。但中學校長會鄧振強預料，放榜當日絕大部分會以電子方式發放，學生不再以往在學校聚集。如學校的技術及人手許可，固然希望學校可以為教師、學生提供支援，讓教師可以一如既往在網上協助同學，共同面對考試成敗。

疫情之下，不止中學暫停回校領取成績的傳統，本港多間大專院校亦調整放榜日收生安排。多間院校不再於當日設即場報名及學位確認，轉而改向同學提供網上服務。以往在正式放榜之前，學生都會收到不同院校的「有條件取錄」，在學生在得知成績後到院校確認學位。如若同學成績遠差於預期，亦有可能要臨時前往院校排隊報名。

今屆考生不能感受過去的放榜氣氛，但不必再於放榜當日東奔西撲，也算是一種方便。本港院校分布各區，疫情之下以上程序改以網上進行，無疑能夠方便同學，亦能避免以前的排隊人流。在疫情過後，學校派發成績表的傳統固然希望得以延續，但本港大專院校也能考慮繼續沿用今年做法，研究網上處理學生報名申請，方便不同地方就讀的同學報名。

中學文憑試將於周三2（22日）放榜。（資料圖片／梁鵬威攝）

考試成績並非一切

考試不如事十常八九，今屆甚至正值社會事件，又經歷肺炎疫情，上課心情受影響、時間被壓縮，臨近考試也失去了模擬試及口試的機會，今屆考生壓力之大不難想像。本港升學出路眾多，或許可以報讀副學士和高級文憑，也可以重讀一年，或是踏出校門多學一門手藝，一次失手也不等於與人生無緣。DSE可能是中學生涯的一個句號，但它遠非人生終點，或許不難預見，同學們的成長途上將會有更多比考試更難的難關。