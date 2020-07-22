浸大校長候選人衞炳江見師生　坦承憂國安法　提醒勿觸犯

浸會大學今日(22日)舉行校長候選人論壇，唯一候選人、現任理大常務及學務副校長衞炳江與師生校友會面。有出席論壇的浸大新聞系高級講師呂秉權表示，會上曾問及衞對國安法的看法，認為他對學術自由及言論有堅持，回應具學者的風骨，表現令人滿意。

浸大下任校長候選人四場論壇今早在教學及行政大樓二樓曾陳式如會堂及網上平台舉行，先後與學術及教學職員、非教學職員、學生及校友會面，每節大約一個半小時，校方在會後再收集對候選人的意見，同日會交由校董會作最終決定。現場不設採訪，會場禁止拍攝及錄影，討論內容亦須保密。

教員：回應對學術自由有堅持

有參與論壇的浸大新聞系高級講師呂秉權表示，衞炳江在約個半小時會面上，回應八至十條問題，談及研究、國際收生、大學排名、大灣區發展、如何與政府溝通等。呂認為，對方熟悉香港，具國際視野，表現真誠。

呂秉權形容，衞炳江的回應展現學者風骨，對學術及言論自由有堅持。（資料圖片）

呂秉權表示，自己曾問及衞炳江對國安法的看法、對學術自由的影響、極端情況下如何捍衛學術自由。呂形容，對方的回應展現學者風骨，對學術及言論自由有堅持，亦予人感覺坦誠，表現令人滿意。呂指，在《港區國安法》下，大學及教育工作納入重點工作，學術界面臨具大挑戰，期望他可以堅守院校自主，及大學自由的思想。

對《港區國安法》有憂慮 提醒勿犯法

據了解，在非教學人員論壇上，衞炳江曾被問及如何處理學生對政府及學校管理層的不滿、在現今政治環境下如何保障學術自由。衞炳江在會上重提去年反修例風波理大被圍封事件，當時一直與學生溝通，提醒他們要注意安全，和平表達意見。他指，個人而言，無人會同意以暴力解決事件，應該要通過理性溝通、尊重相反意見。他指，會盡其所能去保障大學學術及言論自由，但強調自由並非代表無界限，應該受到法律的限制。

對於實施《港區國安法》後，他亦承認《國安法》的確在社會各界帶來「不少討論」，細讀條文後認為有不少解釋的空間，對日後國安法如何實行「有擔憂」，故此需要提醒不論學生和職員，都不應觸犯《國安法》。

將專注博雅教育研究、推國際化

至於浸大未來發展，衞炳江在會上認為未來可專注博雅教育研究，發揮浸大本身的強項；亦要構思在教學上如何應對大數據與人工智能發展。衞炳江指，若成功上任，會加強院校國際化，尋求與海外院校合作；利用網上平台，促進國際交流。他續指，雖然浸大同珠海有長期合作，但當地生產總值不高，未來會傾向到經濟潛力較高的廣洲、深洲等地成立研究所。他指，期望日後可發揮浸大所長，配合國家所需。

衞炳江是光纖通訊研究學者，在香港出生，港大物理學理學系畢業，80年代曾赴美留學及工作十多年，在馬里蘭大取得博士學位、曾在電機工程學系任教研究助理。

衞於1996年回流香港，加入理工大學，展開26年的教研生涯。他先後任職電子工程學系助理教授、光通訊學講座教授兼工程學院院長、協理副校長等。2010年他出任為副校長（ 科研發展 ），今年3月獲升為常務及學務副校長。去年11月底反修例風波期間，理大校園被圍封，他多次親身到現場視察及處理事件，曾遇上留守者「廚房佬」示威，並協助對方清潔飯堂。