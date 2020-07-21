消息：理大常務及學務副校長衞炳江為浸大下屆校長唯一候選人

香港浸會大學校長錢大康去年11月宣布不續約，今年8月約滿後退休。消息指，光纖通訊研究學者、理大常務及學務副校長衞炳江為唯一校長候選人。衞炳江以短訊回覆《香港01》查詢，稱不願置評。浸大則不作回應。

理大副校長（科研發展）衞炳江接受訪問時曾表示，即使政府近年斥資千億元於創科發展，但資金卻未有著力投放在應用科研。（資料圖片／李澤彤攝）

曾協助處理大圍城事件 與留守者清潔飯堂

光纖通訊研究學者衞炳江在香港出生，1981年在香港大學物理學理學系畢業，其後到美國修讀物理學研究生課程，1988年在馬里蘭大學取得博士學位。畢業後加入位於美國維珍尼亞州麥克利恩的科學應用國際公司，擔任物理研究員。1990年，他返回母校馬里蘭大學電機工程學系擔任研究助理。在去年11月底反修例風波期間，理大校園被圍封，他多次親身到現場視察及處理事件，曾遇上留守者「廚房佬」示威，並一齊協助清潔飯堂。

衞炳江於1996年回流返港，加入理工大學展開26年的研究及教學生涯。衛先擔任理大電子工程學系助理教授，2002年，他升任為電子及資訊工程學系教授兼系主任，3年後晉升為光通訊學講座教授兼工程學院院長，2008年出任協理副校長，2010年出任為副校長（ 科研發展 ），今年3月獲升為常務及學務副校長。

衞炳江曾參與成立大學的光電研究中心，協助光纖通訊、光纖傳感器及氮化鎵技術的研究，亦曾在香港展開未來光網絡技術的研究。衞一直在技術領域作出貢獻，在國際學術期刊發表論文超過200篇。2009 年 ，衛獲美國光學學會選為院士，藉以表揚他對光通訊和光網絡研究的貢獻，並分別在2012當選為國際電氣與電子工程師學會會士及香港工程科學院院士。同年，他亦獲國家科學技術部批核，入選《國家科技計劃專家庫》。

去年11月底反修例風波期間，理大校園被圍封，他多次落身到現場視察及處理事件，並協助留守者清潔飯堂。(資料圖片)

浸會大學校長錢大康今年8月約滿後退休。浸大校董會主席陳鎮仁早前向師生及校友發電郵指，經物色委員會遴選後，將推薦一位校長候選人。校方將於明日（22日）舉行四場公開論壇，安排候選人正式與教學職員、非教職員、學生及校友會面，同日會交由校董會作最終決定。