DSE 放榜 2020│男拔兩「榜眼」　沈旭程望修讀法律保護香港法治

2020年香港中學文憑試今日（22日）放榜，今屆誕生了7名7科5**狀元，另有29名考獲6科5**的「榜眼」。拔萃男書院今屆有2名學生考得6科5**的「榜眼」成績，分別為希望入讀中大醫學院的杜嘉縉，以及希望進入港大讀法律的沈旭程。 杜嘉縉冀入讀中大醫學院環球醫學，他指修讀醫科是希望可以幫助社會上有需要人士，令香港變得更美好；至於沈旭程，則希望入讀港大或英國倫敦大學學院，成為法學或工商管理學學士及法學士，希望可以尋求公義。 對於國安法，杜同學和沈同學認為立法者方面自有道理，例如國家安全的問題都需要正視，希望國安法可保障到祖國的繁榮安定。

來自拔萃男書院的杜嘉縉和沈旭程均考得6科5**的好成績。（鄭子峰攝）

榜眼杜嘉縉冀讀中大環球醫學 幫社會上有需要人士

榜眼杜嘉縉今年18歲，他在中文、英文、數學（必修部分5＊*，延伸部分M1 5＊）、通識、經濟、生物的6科均考獲5**成績，化學科目考獲5*的成績。

他希望入讀中大醫學院環球醫學的杜嘉縉同學指，修讀醫科是希望可以幫助社會上有需要人士，令香港變得更美好。對於醫療壓力，他認為一直以來都存在這個問題，而長遠來說，需要給公立醫院更好待遇才能解決。他說疫情嚴重，反而推動他想盡力幫更多人。

17歲榜眼沈旭程望保護香港法治

另一位榜眼沈旭程今年17歲，在中文、英文、數學（必修部分5＊*，延伸部分M2 5＊）、化學、經濟、生物的6科均考獲5**成績，通識科目則考獲5*的成績。

沈旭程希望入讀港大或英國倫敦大學學院，成為法學或工商管理學學士及法學士，他指修讀法律希望可以尋求公義，不過，他明白這未必是解決社會問題最直接方法，但希望可以為社會帶來正面影響，可以保護香港法治。

國家安全需正視 惟擔心對學術研究及言論自由有影響

去年的反修例風波持續半年多，至今仍未完全結束。杜同學和沈同學認為所有香港人不論讚成或反對都是參與者之一，只是參與程度的不同。杜同學指自己並非前線，但在讀書同時亦積極關心社會運動，並認為學習讀書和關心社會可以並行；沈同學則認為香港社會正踏在分叉口之上，大家亦會從中思考更多。

對於國安法，杜同學和沈同學認為立法者方面自有道理，例如國家安全的問題都需要正視，希望國安法可保障到祖國的繁榮安定；但同時亦會擔心有機會帶來的負面影響。杜同學指，立法會對基層社會及學術研究做成負面影響；而沈同學則擔心，會影響香港的言論和集會自由。

讀書心得方面，杜同學認為香港的文憑試是一埸持久戰，需要耐力去應付，而持久付出的同時亦要花時間去休息，學會抽離；沈同學認為在香港填鴨式教育底下，學生要在死記硬背當中穿針引線，自己思考當中的意義。