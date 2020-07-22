DSE 放榜2020｜聖保羅男女誕3狀元　1人曾奪國際生物奧林匹克銀牌

DSE今日放榜，本屆7名狀元由4間傳統名校包攬，當中港島傳統名校聖保羅男女中學成為「大贏家」，誕生了3名狀元。當中1男1女各考獲7科5**，另有1名男生在數學延伸部份取得5**，即考獲8科5**，成為「超級狀元」。 翻查資料，其中一名男狀元黃摯毅在去年曾代表香港出戰「國際生物奧林匹克」，為首次參加該比賽的香港代表之一，他在比賽中更奪得一面銀牌。

左一為本屆DSE狀元黃摯毅，他曾代表香港參加「第三十國際生物奧林匹克」比賽，並奪得一面銀牌。（政府新聞網相片）

據校方提供資料，學校誕生兩名狀元，別是男同學林綽宏、黃摯毅，以及一名女同學盧曉晴。

翻查資料，男狀元黃摯毅曾代表香港參加「國際生物奧林匹克」，他在去年7月遠赴匈牙利塞格德參賽，並在73個國家、地區，約285位學生中奪得一面銀牌。校方透露，黃摯毅曾於去年腦神經科學比賽中取得冠軍，2019年9月更代表香港出戰在韓國大邱舉行的國際腦神經科學大賽。

狀元林綽宏在中四時參加了本港聯校經濟辯論比賽，並獲最佳辯論員。（「聖保羅男女中學中文辯論隊」facebook相片）

至於該校另一名男狀元林綽宏，據聖保羅男女中學中文辯論隊Facebook在2018年5月的帖文，他曾參加聯校經濟辯論比賽，並獲最佳辯論員。