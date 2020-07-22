新冠肺炎・7.22｜昨今增約200宗確診及初確診　一日兩警員染疫

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，截至今日（22日）凌晨0時，單日新增113宗確診，創單日新高，當中105宗本地個案，63宗源頭不明，累計增至2,132宗。 有三名老師確診，亦有確診者在酒店、院舍工作，以及聖保祿醫院一名護士染疫。一名懷孕35周的孕婦緊急分娩；一名警總工作的女警初步確診。 行政會議今早通過室內公眾場所必須戴口罩，食衞局局長陳肇始指會因應風險及平衡市民生活需要，評估「禁足令」。

消息指，新界南總區總部再有警員確診感染新冠肺炎。（資料圖片）

7月23日【00:48】現時中港跨境司機持有七日有效的病毒陰性檢測證明，可來往深港兩地。深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室周三晚公布作出收緊修訂，由23日早上10時起，對經批准豁免入境隔離的跨境貨車司機，由香港經深港口岸入境時，必須持有粵港兩地政府共同認可檢測機構發出的72小時內核酸檢測陰性結果證明，並且如非特殊必要，應當天往返。該辦公室指出，此修訂為妥善應對近期香港新冠肺炎疫情變化，保障經深港口岸入境人員的安全健康和通關秩序，強調是經粵港雙方溝通協商才實施。

珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部也作出相同修訂。

【23:52】入境事務處公布，今日傍晚得悉一名管制支援組的女高級入境事務助理員確診。患者於灣仔入境事務大樓14樓‬負責後勤工作，發言人稱該樓層並不是公眾樓層，不對外開放，她最近一次上班日期為本月8日。因另一名在同一組别工作的高級入境事務助理員在13日確診，她因而與其他相關人員接受病毒測試，並在今日傍晚獲衞生防護中心通知確診。

發言人稱，該確診人員與另外兩名早前確診入境處人員雖於同一樓層工作，但負責不同職務，因此他們並沒有直接接觸。

新冠肺炎｜女高級入境事務助理員確診 灣仔入境事務大樓第三患者

【23:45】新冠肺炎爆發第三波疫情，警方今日繼警察總部有女警長初步確診後，傍晚再有一名棣屬新界南交通部的男警員初步確診。消息指，他居於葵馥苑紀律部隊宿舍，昨日休假。他過往數周主要在新界南總區總部及機場區辦公室工作。

新冠肺炎｜消息：新界南交通部男警初確診 居葵馥苑紀律部隊宿舍

【22:43】屯門醫院交代一名健康服務助理需要接受隔離檢疫的事件。發言人表示，一名四歲男童於本周日（19日)因為發燒，由檢疫中心轉送屯門醫院兒科病房接受隔離治療，當天進行的新型冠狀病毒測試呈陰性。男童翌日在病房嘔吐，嘔吐物濺到一名健康服務助理的手部，這名助理當時沒有戴手套。該男童其後再次接受新型冠狀病毒測試，初步結果呈陽性。

防方追蹤曾經接觸該男童的職員，該名曾經被病人嘔吐物濺到的健康服務助理，被列為密切接觸者，需要轉到檢疫中心接受隔離檢疫；另外有兩名醫生、五名護士及兩名運作服務助理合共九名職員，曾經和這名男童接觸，他們當時有穿戴合適的個人防護裝備，但為審慎起見，需要接受28日醫學監察。

【22:30】食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）宣布修訂「口罩令」，強制戴口罩的範圍由公共交通工具，擴闊至所有室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處，措施明天（23日）凌晨起生效。即今晚午夜起，外出要記得有一罩，法例暫為期14天。哪些室內公眾地方必須戴口罩？原來定義與禁煙條例相同，連法例適用的公共交通總站和轉乘處，也是跟禁煙條例一樣。

獲授權公職人員可向未有按規定佩戴口罩的人士發出罰款通知書，定額罰款2,000元；若被票控，最高罰款5,000元。

口罩令｜周四凌晨起擴至室內公眾地方 簡單講禁煙地方就要戴口罩

醫管局於短期內會將亞博館內的其他展館改裝成港版方艙醫院，接收病情較輕的新冠肺炎患者。（資料圖片）

【19:47】為減輕醫療系統負荷，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（22日）表示，除啟用鯉魚門公園度假村用作社區隔離設施外，亦會參考新加坡做法，研究於其他地方，為初步確診的新病人提供治療，並會檢視亞洲國際博覽館的環境是否合適。

翻查資料，新加坡為應對新冠肺炎患者急增情況，於6天內將佔地30公頃的樟宜展覽中心改造成方艙醫院，設施能容納逾4000名康復中及輕症患者。

新冠肺炎｜醫療設施瀕爆煲 醫管局：參考新加坡 研亞博館收患者

【19:45】新冠肺炎爆發第三波疫情，一名本周日（19日）列為確診個案的強制檢疫中年男子，行蹤表列明潛伏期內曾到過尖沙嘴多處地方，被質疑違反檢疫令外出，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）終還該男子清白，而錯在衞生署。

根據現行政策，由外地返港於家居檢疫人士，需於檢疫期第12日由他人交回深喉唾液樣本予收集站。張竹君解釋，署方人員在第13日才取樣本作檢測，結果遲了有結果及通知當事人。

新冠肺炎｜男子檢疫期間外出尖沙嘴播毒？ 張竹君解釋錯在衞生署

【19:24】明日（23日）起在室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處，均須強制戴口罩，措施為期兩周。有今日在商場「除罩」乘涼的市民表示，理解新例有必要性，罰款亦具阻嚇，明日起會提醒自己保持戴口罩；他同時認為，應把室外公眾地方，一併納入強制戴口罩範圍，並推行至少兩個月，才能見成效。

新冠肺炎｜口罩令擴大市民嫌唔夠辣 倡擴至戶外、延長期限

【19:15】理工大學新型冠狀病毒應變小組主席唐仕恒通報校內師生人員，一名中國內地事務處的職員今日（22日）確診感染新型冠狀病毒。該職員上一次回校工作的日期為上周二（14 日）上午，期後在家中進行隔離，於上周六（18日）開始出現相關病徵，今天確診，今天早上送院接受治療。

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【18:45】院管理局表示，截至中午12時，過去24小時有20名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1,344名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用650間負壓病房，合共1207張負壓病床，現時共有645名確診病人分別於14間醫院留醫，其中29人情況危殆（個案編號：595、1338、1346、1401、1424、1428、1470、1483、1485、1491、1497、1498、1573、1630、1640、1644、1679、1680、1710、1718、1730、1779、1795、1806、1835、1940、1944、1955和1956），14人情況嚴重（個案編號：1306、1315、1439、1456、1468、1558、1559、1650、1767、1798、1805、1843、1934和1936），其餘602人情況穩定。

【17:05】伊利沙伯醫院一名染疫的孕婦，懷孕35周緊急分娩，在負壓病房生產。外國文獻指有機會傳染給嬰兒，當局指風險不高，母嬰分隔不同病房，會安排嬰兒做測試。

張竹君指，有部份個案因為病徵睇醫生，但留深喉唾液樣本未出結果時，仍然周圍玩，她發現有個案好多日去過好多地方，會傳播其他人，她呼籲有病徵做測試後，或接觸過確診者的人不要周圍去，留家等檢測結果。

她指手頭上今日有70至80宗初步確診個案。

新冠肺炎｜懷孕35周孕婦染疫緊急分娩 嬰兒需插喉並接受病毒檢測

【17:00】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：

瑪嘉烈醫院一名病人情緒激動，一名護士、一名保安穿保護裝備有肢體接觸，之後護士發現N95有輕微滑落，會列為密切接觸者，送往檢疫中心。

屯門醫院一名支援服務人員7月20日不小心接觸到病人的嘔吐物，病人原本是陰性，之後確診，支援服務人員被列為密切接觸者。

新冠肺炎｜瑪嘉烈患者情緒激動 約束肢體期間護士N95滑落需檢疫

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新冠肺炎｜土瓜灣學之園幼稚園教師確診 居民倡評估風險才開學

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日凌晨，新增113宗確診個案，創單日新高。當中8宗是輸入個案，105宗本地個案，累計感染人數至2,132人。本地個案中，42宗與此前相關，63宗源頭不明。

旺角稻香慶回歸群組多3人感染，另外三名確診者在另一日去過同一間稻香；屯門富臨群組多1人；維景酒店多1人。

有多名教師感染，包括土瓜灣學之園幼稚園的老師（#2102）、保良局金銀業貿易場張凝文學校老師（#2026）、聖嘉勒女書院教師（#2030）。

新冠肺炎丨113人確診創新高 土瓜灣學之園聖嘉勒女書院教師中招

有兩人酒店工作：石板街酒店做廚師（#2109）、東涌東薈城酒店（#2087）。

大圍隆亨邨長者之家有一名清潔工確診（#2052），另外多一人初步確診。

聖保祿醫院護士確診（#2029），會與醫院跟進。

大規模檢測的士司機，發現一人確診。慈雲山中心追蹤檢測，發現多五人確診，在酒樓、髮型屋、街市工作。

新冠肺炎｜慈雲山中心隱形病人現身 派樽搵出髮型屋菜檔員工確診

【16:30】房屋署一名高級技術主任確診。

【15:18】消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日初步確診。據了解，該名女警長隸屬刑事及保安處刑事部毒品調查科財富調查組，住所為油塘紀律部隊宿舍。

新冠肺炎｜消息：灣仔警總女警長初步確診 居油塘紀律部隊宿舍

新冠肺炎｜新城電台總監程凱欣確診 周一至五有開咪 將暫停運作

【14:15】消息指，新城電台有員工確診。公司發內部公告，黃埔總部全體員工最遲下午5時半後全部撤離，全台暫停運作，改由電腦播歌。據悉患者是新城知訊台執行總監程凱欣。

城大動物醫學及生命科學院發公告，指有員工初步確診，大學全面消毒，正聯絡受影響師生。

新冠肺炎｜醫院、大學、政府部門爆疫症 房署總部兩技術主任中招

【14:10】浸會大學今日（22日）向學生及教職員發通告，稱因應新型冠狀病毒疫情影響，原訂新學年於9月7日開始，現時會取消所有面對面的課程，並改為網上教學（eLearning），直到另行通知。

新冠肺炎｜浸大原訂9月7日開學 因疫情改網上授課到另行通知

新冠肺炎｜傳林鄭向中央請求支援 陳肇始：內地有了解是否需協助

【14:00】被問及9月6日立法會選舉會否延期，陳肇始回答英文問題時說，目前無進一步資料，相信會繼續。

有報道指「上海等地醫務系統接指令，整裝待發馳援香港」，陳肇始回僅回應指，一直有與國家衛健委溝通，本港檢測量未夠，主要礙於人手和機器，目前有內地私營公司幫手。

【13:48】至於會否實施「禁足令」或其他更嚴厲措施，陳肇始說會因應風險評估去考慮，也要平衡市民日常的需要，如食物、看醫生、取藥等，並參考其他國家的做法。

新冠肺炎｜口罩令擴至巴士總站及室內公眾地方 午夜起生效

新冠肺炎｜下周三起由美國來港 登機須示檢測陰性證明及酒店訂單

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 22 + 21 + 20

新冠肺炎｜口罩令擴至巴士總站及室內公眾地方 午夜起生效

【13:31】食物及衞生局局長陳肇始：7月8至21日，新增719宗個案，605宗（約84%）潛伏期無外遊紀錄，近期亦有源頭不明本地個案，社區有持續不明隱形傳播鏈，大規模爆發風險非常高。

行會通過，修改599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》，室內公眾地方、公共交通總站、轉乘處，任何人進入或身處，要一直佩戴口罩，7月23日起生效，為期14日。定額罰款2000元，第二級罰款是5000元。

過去14日停留過孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、哈薩克、巴基斯坦、菲律賓、南非、美國（新增哈薩克、美國）的入境香港人士，須提供登機前72小時檢測陰性的證明，以及到港預訂酒店證明。

新冠肺炎｜下周三起由美國來港 登機須示檢測陰性證明及酒店訂單

延長法律框架有效期，599C章《若干到港人士強制檢疫規例》延長至9月7日，599D《預防及控制疾病（披露資料）規例》、599E《外國地區到港人士強制檢疫規例》、599F《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、599G《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》有效期延至12月31日，有需要可以指明具體執行細節的日期。

+ 11 + 10 + 9

【12:55】消息指，今日新增超過100宗確診及初步確診個案。近日確診數字急升，衞生防護中心每日公布的截數時間，由當日下午4點改為當日凌晨零時，因此每日確診數目與公布數字有出入。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 36 + 35 + 34

【12:20】消息指，行政長官會同行政會議通過立法，強制市民在室內公共場所必須戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始，下午1點半見記者，預料交代詳情。

消息：行政會議通過強制室內公眾場所戴口罩 明日起生效

新冠肺炎｜消息：北區醫院物理治療部病人初步確診 家人早前確診

【12:00】據了解，一名初步確診男病人曾於7月15日到過北區醫院物理治療部，其後於7月20日到該院急症室求醫，昨日初步確診。

他當日下午在物理治療部進行復健運動，逗留約一小時，期間有戴口罩，無人被列為密切接觸者。物理治療部今日關閉作清潔。

新冠肺炎︳網絡瘋傳確診 施永青親闢謠：假消息 我冇事

【11:15】新冠肺炎疫情持續，本港累計逾2,000宗確診個案，昨晚網上瘋傳中原集團創辦人施永青確診。施永青今早（22日）親自電話回覆記者稱：「嗰個係假消息，我冇事」。

新冠肺炎｜何栢良促加辣至全禁堂食、戶外戴口罩 憂院舍監獄爆發

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府應馬上加辣防疫措施，包括全日禁堂食，「長痛不如短痛，趁醫療環節仲未完全崩潰」。 他亦建議強制戶外戴口罩，因市民候車需排隊，而沙灘活動、外傭聚會等都能受規管，忠告政府「唔好再擠牙膏，病毒唔會等你」。

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新冠肺炎｜確診陪診員曾到十多院舍 安老協會：需陪廁感染機會高

【09:30】昨日一名64歲女陪診員昨確診，傳染期曾陪約七名長者看醫生，潛伏期曾到十多間安老院。香港安老服務協會執委李輝表示，業界對於昨日有陪診員確診感震撼，陪診員到醫院時間較長，期間需陪長者去洗手間，甚至幫忙換尿片等，被傳染的機會高。

新冠肺炎｜曾祈殷：病毒不停變種 料市民或需每年接種疫苗

【09:00】感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，相信新冠肺炎會成為風土病，預料市民或需每年接種疫苗，像季節性流感。由於病毒不停變種，未來或需要不停研製新疫苗，更改其品種讓市民接種。

張竹君昨預告已有逾60宗初步確診個案。（盧翊銘攝）

【08:00】截至周三（22日）上午8時，全國確診病例86,214宗，累計死亡人數4,655人，疑似病例1宗，治癒病例80,647宗，累計境外輸入2,015宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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【02:08】本港新型肺炎昨日新增確診61宗個案，累計增至2,019宗。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有32間新增的食肆「上榜」，當中遍布多區，包括油尖旺、黃大仙、沙田等，當中有7間位於油尖旺區，包括MPM 文華商場沙嗲王、港鐵旺角東站 美心MX及位於香港童軍總會的富臨皇宮。

另外，黃大仙再多數間餐廳上榜，如慈雲山中心太興及慈雲山中心香葉灣。

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【01:47】衛生防護中心披露61名最新確診者行蹤資料，有1名患者居於大角咀帝柏海灣5座。屯門中央廣場的富臨酒家生日會群組，新增3名確診個案，3人均居於東區，包括西灣河及筲箕灣；旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，也增數名確診個案，分別居住地方分佈於觀塘區、沙田區及葵青區。而1名29歲女患者，逾兩周前於本月6日已出現病徵，至昨日確診。

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