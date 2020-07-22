新冠肺炎｜灣仔警總43歲女警長初步確診　居油塘紀律部隊宿舍

新冠肺炎疫情持續。消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日（22日）初步確診。據了解，該名女警長隸屬刑事及保安處刑事部毒品調查科財富調查組，最後上班日是本周一（20日），住所為油塘紀律部隊宿舍。 警務處發新聞稿確認，一名駐守財富調查組的43歲女警長初步確診，過去14天沒有外遊記錄，也沒有進行與公眾接觸的工作。

消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日（22日）初步確診。（資料圖片）

消息指，一名女警長今日（22日）初步確診，她隸屬刑事及保安處刑事部毒品調查科財富調查組，在灣仔警察總部上班，住在油塘紀律部隊宿舍。據了解，她日前感不適後請病假求醫。

最後上班日為本周一 同日求醫

警方表示，一名駐守財富調查組的43歲女警長初步確診，她在星期日（19日）感到不適，翌日（20日）到政府診所求醫，經初步測試後於今日（22日）得知對病毒病呈陽性反應。她最後一日上班日為7月20日。

警方高度關注事件，指在等候衞生署進一步評估及建議前，與該女警長可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及病毒檢測。

另外，已安排人員清潔及消毒女警長居住的紀律部隊宿舍，以及其工作的辦公室。

警方指，已提醒人員注意個人衞生、減少社交接觸、減低傳染風險，如有任何不適須立即呈報並求醫，自疫情出現以來，警方一直派員在警察總部的公眾地方定期消毒清潔，保障公共衞生安全。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名女警長近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

本港此前累計有五名警務人員染疫，第一宗是第69宗個案，為48歲男警，駐守北角分區，屬軍裝巡邏小隊，後負責東區警區防暴隊工作，他曾出席西環明星海鮮燒鵝專門店與同袍聚餐，衞生署界定59同場人士為密切接觸者須檢疫。

第二宗是第428宗個案，為22歲女警，駐守深水埗警署，隸屬巡邏小隊，沒有參與任何前線工作，到過新界南總部靶場練習射擊，接觸人員人數達80、90人，其後一名曾共膳的女友人亦確診。

第三宗確診警員是第663宗個案，為31歲男警，隸屬西九龍總區機動部隊。第四宗為854個案，為46歲男警長，隸屬西九龍總區機動部隊。兩名男警均駐守石硤尾警署，致122名同隊人員被界定為密切接觸者須檢疫。

本月中，一名原駐守紅磡警署的男警確診，他於去年2月涉藏毒被捕後停職，每日需到青山警署報到。