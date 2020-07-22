逃犯條例｜技工涉6.12推警心口至發紅　事主否認認住黑衣人截查

去年6月12日金鐘一帶爆發大型反修例示威衝突，一名電器技工涉當日大力推警員心口致該處發紅，因而被控襲警罪，他否認控罪，今（22日）在東區裁判法院受審。辯方指，被告當時在拍攝警方濫暴的情況，有警員稱要認著身穿黑衫、戴眼鏡的人，於是遇襲警長才上前「截查」被告，遇襲警長否認。

被告陳栢傑，23歲，報稱電器技工，被控一項襲警罪。控罪指，被告在去年6月12日，在添華道近38555號燈柱襲擊執行職責的一名警長。

見4人戴口罩及手套

警長方樂文供稱，當日7時半人群開始聚集，警方於是在政總外築起防線，及後有逾百名示威者行近防線，而前排有4名男子開始戴口罩及手套，方認為他們有可能作出更激烈行為，於是他與同袍警告他們「唔好戴口罩，唔好諗住做啲過激既行為」，及後又快步上前，打算截查4人，但眾人隨即轉身走避。

被告情緒激動推其心口

方續指，他集中追著其中一人，即本案被告，並上前抓著他肩膊，當時方表明警察身份，著被告「唔好郁」，被告卻手舞足蹈欲掙脫他，又大叫：「黑警你無權。」其情緒亦顯得激動，及後方以雙手抓著被告雙臂，被告卻用雙手大力推了他胸口一下，令他後退了一步，最終他與同袍制服在花槽石壆旁邊，方事後發現胸口發紅。

為止暴制亂繼續執勤

方接受盤問時稱，因為要「止暴制亂」，繼續執勤，所以事後約1至2小時後才檢查傷勢，又稱他雖然事後繼續執勤，但沒有再受傷，認為其傷勢是由被告造成。辯方指被告當時在拍攝警方的濫暴情況，有警員稱要認著身穿黑衫、戴眼鏡的人，於是方才上前「截查」被告，方不同意說法。

案件編號：ESCC2689/2019