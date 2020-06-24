和你shop襲警｜被告稱誤當事主是同行者　在其背貼文宣屬創新宣傳

地產經紀涉嫌在去年平安夜尖沙咀「和你shop」活動，在一名便衣警長背部貼文宣並拍打其背，被控一項襲警罪，被告否認指控，今(24日)出庭自辯，並解釋貼文宣在背部是新宣傳手法，現場反應積極正面，亦有人主動要求背貼文宣，當時事主亦穿黑衣並揮手帶動人群，故以為事主是隊頭，才把海報貼在其背上。

被告何曉朗（25歲），報稱地產經紀，被控一項襲擊警務人員罪，指被告於去年12月24日，在在尖沙咀海港城2樓2417號店外，分別襲擊警長A。

欣賞特首丈夫林兆波

被告自辯時稱，當日與朋友「阿峰」到海港城參與「和你shop」 活動。二人帶備兩款海報作派發之用，一款印有特首丈夫林兆波的肖象，因他很欣賞林兆波奏國歌時不拍手的膽量，因此選擇印有他的海報派發。

被告何曉朗自辯時稱欣常特首的丈夫林兆波。(呂樂謙攝)

海報貼背是創新宣傳方法

被告續稱，當日遇見過一名小提琴家，並有將海報貼該小提琴家背著的琴盒上，其他人見狀，紛紛要求他將海報貼在他們的背部，被告認為這種是一種創新的宣傳方法，被貼的人均沒有異議，反應「正面積極」，雖然他張貼海報前並沒有徵求被貼者的意見，但他相信各人不會介意；案發前已經5-6人背後貼上海報。

見Ａ揮手示意後面的人跟上

被告稱他後來發現身穿黑衣戴黑口罩的便衣警長A ，A並有揮手示意後面人士跟上。他以為A是帶領其他運動參與者的「隊頭」，故把海報貼在其背上，並舉手以互相打氣，又問運動後A會去哪裏，惟未及詢問已被人推倒在地。被告指當時無人向他表露身分，他被壓至呼吸困難，又有人在他面上噴射刺激性物質。

以為警方只會在暴力場面派便衣警

被告又稱，貼海報時不知A是警員，如果知道是絕不會在A背上貼文宣的。被告又稱以他所知，警方只會在暴力活動中安排便衣警員，當日的活動相對和平，沒料到現場會有便衣警員。

貼文宣時無鎖定任何人

被告又稱他支持當日的「和你shop」活動，認為屬「和理非」性質，又強調貼海報時無特意鎖定任何一名示威者，選中A 只因他當時身穿黑衣和黑口罩，與大會指定的深色衣裝相符。他又指跟隨A的其他便衣警，雖然並非全部穿上大會指定服飾，但當日也非所有示威者都穿黑衣，穿便裝者亦屬尋常，因此不能單以衣裝判斷是否參與者。但他見A 的隊員跟隨著他 ，故認為他們也是參與者。

裁判官著控辯雙方律師向法庭呈上書面結案陳詞，把案押後至7月15日再訊。

案件編號：KCCC 3043/2019