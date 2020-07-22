新冠肺炎｜帝盛酒店推檢測計劃收費近千　醫療集團最快一日得結果

新冠肺炎爆發第三波疫情，近日有市民因擔心或工作需要進行病毒檢測，出現求過於供局面。有醫療集團推出深喉唾液測試計劃，收費介乎400元至1100元。此外，早前曾有多名確診船員入住的荃灣帝盛酒店，其集團與私人保健公司合作推出核酸測試，為住客及訪客作檢測，收費為985元。

荃灣帝盛酒店早前有9名外籍船員入住，他們於抵達內地寧波後確診感染新冠肺炎。（資料圖片）

帝盛稱可為訪客作檢測 最快24小時有結果

荃灣帝盛酒店早前有9名外籍船員入住，他們於抵達內地寧波後確診感染新冠肺炎。其酒店集團與基因檢測及數碼保健公司Prenetics合作推出病毒核酸測試，旗下9間香港酒店將24小時為有需要的住客及訪客作檢測。他們可以於下午5時前提交樣本，並於24至48小時內收到測試結果。此外，帝盛會贊助超過五成，或視乎情況全數贊助有需要的員工進行核酸測試。

帝盛推出的測試定價為985元，包括進行新型冠狀病毒核酸測試、收集樣本運送至實驗室，提供測試結果及為陽性結果患者提供視像問診服務。

帝盛酒店集團為住客訪客推檢測計劃。（帝盛酒店提供圖片）

無病徵者檢測索價逾千元

此外，醫思醫療集團有限公司推出三款深喉唾液測試，價錢介乎400元或1,100元，由政府認可的化驗機構進行測試。

當中收費最低的計劃只限有輕微病徵者採用，並需要由醫生面診決定是否適合作測試，而收集的樣本亦要交回衞生署或醫院管理局轄下的指定收集診所，需時5至6個工作天才得悉結果，求診者可經電郵收取測試報告。

若無病徵而希望作測試的人士，則需要採用另外兩個價格較高的計劃，費用均是1,100元，均是檢測深喉唾液，可一至三日內獲取電子檢測報告。如測試結果為陽性，將會立即聯絡病人並根據《預防及控制疾病規例》呈報衞生防護中心作進一步跟進。