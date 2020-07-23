保安欲誘智障女性交　女方堅決夾腿反抗　被告事敗認企強囚4年

兼職保安發現女友人一名Facebook朋友外貌娟好，便以女性身份與該女子接觸，更大問對方的性經驗及相約對方行街，惟該女子是一名輕度智障人士，她應約後才知是保安，該保安並即把她帶到賓館及要她付租房150元，之後試圖在房內強姦她，惟女子認為性交及情侶及夫婦才能做的事，一直夾緊雙腿反抗，保安終未能成事。女子事後回庇護工場大哭揭發事件。保安今(23日)在高等法院承認企圖強姦罪，被判入獄4年。

被告有邊緣性人格

被告李家騏（30歲）承認於去年5月13日在銅鑼灣一賓館企圖強姦X。

被告求情指，被告自小有聽力問題，並患有過度活躍症及有邊緣性人格，被告對事主表達歉意，事件所涉的暴力程度較低，未有令事主受嚴重傷害。

官指事件令X難再信人

法官判刑時指，被告行為亦令X感到痛楚，當X反抗及稱會報警後，被告仍然繼續侵犯行為，而且被告扮作曾姓女子，誘事主見面，事件涉預謀，被告期間也沒使用避孕措施，種種情況構成加刑因素，再者，由於事主為輕度智障人士，她應付壓力的能力較差，事件令她患上創傷後壓力症候群，並令她沒安全感，難以再信他人。

被告李家騏在高等法院承認企圖強姦罪，被判入獄4年。(資料圖片)

回庇護工場大哭揭發事件

案情指，女事主X為輕度智障人士，並在庇護工場工作，她於去年5月14日在工場工作時突然大哭，在社工查問下，她透露遭被告企圖強姦，事件報警處理。

認識女子問想不想有性交

X在錄影會面下透露，她透過一個WhatsApp群組認識一名曾姓女子，但二人未曾見面。去年5月12日，曾透過Facebook問X有沒有性經驗及想不想進行性交，又發送一條手淫的片段予X，X覺得該片段噁心，並對曾起疑。

被告現身並要事主付租房錢

曾後來約X於翌日到銅鑼灣逛街，而X答允，不過當時應約的卻是被告，被告當時聲稱是應曾的要求來找X。被告及後帶X到賓館，並叫X支付150元房租，X因感到害怕，於是照做。

反抗並夾緊雙腿

被告在房內脫下X的衣服，又拉下X的褲子，X知道只有情侶或已婚夫婦才可以進行性交，於是反抗並夾緊雙腿，但被告仍壓在X身上，X形容被告粗魯，並令她感到痛楚。

被告用噴劑噴下體

被告接著又拿出一瓶紅色的透明噴劑，並噴灑在自己的下體，他再強吻X，X明表不願意，若被告繼續的話，她會報警，但被告繼續，並再吻X胸部，用手指插進X私處，用其下體觸碰X的私處，亦嘗試插入，但終不成功，被告放開後，曾致電某人，並說「你朋友唔肯做」，被告及後趁X去洗手間時，逃離現場。

認借朋友帳戶約X

被告在4日後被捕，他在警誡下指，他借用朋友的Facebook帳戶，並在朋友的帳戶中發現X，認為X外表漂亮及吸引，於是約X出來，打算與她性交，他承認曾企圖強姦X，但因為X反抗，所以無法成事。

案件編號：HCCC20/2020