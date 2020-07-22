兩男涉輪姦少婦　指事主先口交後吻另一個　首被告自稱酒後開放咗

兩男平安夜把新婚少婚帶返家並涉嫌將她輪姦案，今(22日)在高等法院續審，案中首被告王承林自辯。他稱，與事主及次被告林宇徽在住所飲酒玩遊戲。期間，事主先後和兩人有親密行為，而王又試圖和事主性交，但因其陽具未能勃起而不果。其代表大律師問王，他和事主親吻前，事主替另一被告口交，當時有否考慮衛生問題。王回應說：當時喝了酒，個人放開了。

兩名被告：王承林和林宇徽(下稱王和林)，現年30歲，均為銷售員。控罪指，王於2018年12月25日，在天水圍天盛苑某單位內兩次強姦X，以及1次企圖強姦X。而林則被控於相同日期和地點，兩次強姦X。X於案發時24歲。

王現只涉一項企圖強姦罪

法官今指示陪審團，指涉及王的其中1項強姦罪，只需考慮有否企圖強姦X。法官並指示陪審團裁定涉及林的1項強姦罪，該罪不成立。

被告王承林稱當晚喝了酒，個人放開了，未有考慮衛生亦沒有覺尷尬。(資料圖片)

事主問王家是否有酒

王自辯時指，2018年12月25日凌晨時分，他和林參加朋友的聚會，當時X亦在場。在該聚會後，X問會否再到其他酒吧，王稱要回家餵寵物而拒絕，X便反問王的住所是否有酒，最終王、林和X一同到王的天水圍住所。

見事主為另一被告口交

王返家先餵他的貓狗，繼而和林及X飲酒和玩啤牌。期間，林和X親吻。王一度到廚房拿啤酒，返回客聽時發現X替林口交。二人發現王返回客聽，便即停止。

辯方指事主X有與次被告林宇徽(圖)親吻及口交。(資料圖片)

或因疲倦未能勃起

X之後把手放在王的大腿，王的手則放在Ｘ的背部。王指，兩人很自然地親吻起來，他又把手伸入Ｘ的上衣內摸胸。王脫去雙方的褲子，圖和X性交。但他庭上解釋，或因他曾飲酒和疲倦，陽具未能勃起。王隨後到浴室洗澡，洗澡後看到林在摸X的下體。

王稍後回到房間，但X坐到他身上。惟王著她去睡覺，他亦入睡。

現場氣氛未感尷尬

王的代表大律師問，X先和林口交，再和王親吻，王當時有否想過衛生問題，此問題引起庭上一陣笑聲。王回應說：「可能飲咗酒，個人開放咗。」因此當時未有考慮衛生問題。而王撫摸X，以及圖和X性交時，未有顧及林亦在客廳。他解釋，因當時的氣氛已未感尷尬。

案件編號：HCCC380/2019