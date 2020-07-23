新冠肺炎・7.23｜增118確診80初步　長洲一消防員初步確診

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，截至今日（23日）凌晨新增118宗確診，再創新高，當中111宗是本地個案，40多個源頭不明個案；昨日至今初步確診個案有80多宗。 確診者涉及多間食肆員工、教師、警員、捐血人士。疫情至今累計2,250人染病。 再多一名病人死亡，累計15人亡；住院病人中33人危殆。

【23:05】據悉，長洲消防局一名消防員初步確診。長洲區議員梁國豪指，於晚上獲悉消防員確診消息，其後致電分局查詢獲確認有消防員確診，長洲消防船及消防局正進行消毒。

【22:16】一田百貨於社交網站facebook公布，大埔店Wacoal專櫃一名員工初步確診新冠肺炎，該名員工最後上班日期為7月19日。為公衆安全起見，今日大埔分店巳即時休業，進行全店深度清潔，同時已安排大埔店所有員工及其緊密接觸同事，自我家居隔離。大埔超市將由另一批同事組成的應變小組接手，並於7月27日（一）重開營業。而百貨部份則休息至8月2日, 8月3日(一)重開。

新冠肺炎｜醫療輔助隊員確診 無參與抗疫工作 曾到石硤尾中心

新冠肺炎｜仁濟醫院葵青中醫診所員工初步確診 今日起暫停服務

【21:41】據了解，於港鐵屯門車廠工作的維修技工初步確診，其同住家屬早前亦證實染疫，涉事員工則於前天（21日）請假，未有上班。

港鐵公司發言人今日回覆稱，昨天(22日)一名在屯門車廠工作的維修技工通知公司，其同住家屬確診感染。我們今天晚上(23日)獲悉，該員工初步確診，衞生署將會安排他覆檢。他於7月21日請假沒有上班。

港鐵公司早前表示，港鐵總部大樓工作的車務部員工、屯門車廠工作的維修技工、將軍澳綫車站維修學徒合共3名員工的家屬都確診新型肺炎。他們被送往檢疫中心。

港鐵稱，該3名員工日常工作不需要接觸顧客。公司已即時安排為有關員工的工作地點、樓層、電梯大堂、茶水間等，進行徹底清潔及消毒。同時為審慎起見，公司已主動聯絡可能被界定為密切接觸者的同事，安排他們接受深喉唾液測試，及留在家中直至測試結果證明健康。

【21:00】政務司司長張建宗今日到亞洲國際博覽館（亞博館）視察新增檢疫及社區治療設施的準備情況。在食物及衞生局副秘書長（衞生）方毅、社會福利署助理署長（家庭及兒童福利）彭潔玲及醫院管理局總監（質素及安全）鍾健禮醫生陪同下，張建宗先後到將用作安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施的場館視察，聆聽工作人員簡介準備進展，包括檢視通風系統及增添病床等必要設備。



安老院舍臨時檢疫中心會設有護理人員24小時當值，並有專人負責受檢疫人士的日常起居。首個場館可容納100個床位，準備工作已大致完成，最快可於明天投入服務。至於預留作擴充之用的第二個場館，則可容納約150至200個床位。



新冠肺炎｜梁卓偉料第三波源自輸入個案 未來一周確診宗數未回落

新冠肺炎｜六貨船各一名船員確診 140船員於南丫島對開海面隔離

新冠肺炎｜政府或研關商場 零售店：係就快 反正7點後變死城

新冠肺炎｜多區食肆持續爆疫 政府或研全日禁堂食等措施

新冠肺炎｜新增118個案再破單日最高 累計2,250宗確診及15死

新冠肺炎｜口罩令首日 商戶拒帶罩：好熱、唔好意思

【21:04】威爾斯親王醫院發言人公布，一名46歲腎科女病人7月13至15日期間於本院「綜合腎科護理中心」接受腹膜透析（洗肚）訓練。病人於15日出現發燒徵狀，被安排入住內科加強監測病房及進行新型冠狀病毒病測試，結果為陰性。由於病人有腹膜炎，同日被轉到普通內科病房跟進。即連續在病房住了6天。



病人7月21日出院後轉到護理院舍。7月22日病人因發燒及喉嚨痛，被送到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室。其新型冠狀病毒病測試結果為陽性。9名病人曾與該初步確診病人入住同一病格。 另外，一名病人曾與該腎科病人一同接受洗肚訓練。該病人及其妻子亦被列為密切接觸者。

【19:55】下葵涌中醫診兩名職員初步確診，門外貼有告示指，診所將於今日起暫停服務，直至另行通知，並已於今日完成消毒工作，待衞生防護中心進一步指示，「樣本派發包」的派發亦因已暫停。

新冠肺炎｜仁濟醫院葵青中醫診所員工初步確診 今日起暫停服務

新冠肺炎｜大圍救世軍隆亨長者之家院友初步確診 兩職員早前已染疫

【19:50】大圍的救世軍隆亨長者之家清潔工及廚師相繼確診，今日一名院友亦初步確診，其所處的大圍隆亨邨榮心樓3及4樓均關上大門，不少同幢居民因共同電梯等公共設施感擔憂。

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新冠肺炎｜政府租觀塘帝盛作第三間檢疫酒店 戴手帶南亞人入住

【19:00】繼九龍城富豪東方酒店及荃灣絲麗酒店後，消息指政府將租用觀塘帝盛酒店的部份房間作為臨時檢疫設施。現場有衞生署車輛出入，有戴着檢疫手帶的南亞裔人士入住。

新冠肺炎｜居上環確診者美國短毛貓驗出病毒 累計五隻寵物染疫

【18:45】漁護署表示一隻該署接收的貓隻病毒測試呈陽性。個案涉及一隻居於上環的美國短毛貓，由於其畜養人確診，貓隻7月21日被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，病毒測試呈陽性，但該貓隻現時沒有任何病徵。

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【17:19】張竹君確認《香港01》獨家報道，有六艘船、每艘各有一人確診，因此在海上隔離，不准船入境香港。確診的海員的國籍，分別為菲律賓、印度、俄羅斯、黑山。船員不能進入檢疫中心，因為要有人在船上維持運作。隔離期在8月3日屆滿。

【16:50】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生：

一名確診者（#2130），7月9日去過紅十字會捐血服務中心捐血，紅血球已輸給瑪嘉烈醫院一名病人，會安排檢測，血漿未使用已回收。確診者在東區醫院留醫，其家人有確診，相信感染與輸血期間無關，接觸病人的醫護人員有裝備，相信感染風險不高。

多一名病人死亡，死者63歲，有長期病患，7月14日入院，早前已入ICU，今日下午2點24分逝世。

住院病人中33人危殆。

【16:40】張竹君，截至今日（23日）凌晨，新增118宗確診個案，編號為2133至2250，其中7宗輸入，111宗本地。

多間餐廳員工確診，包括：太古廣場日本餐廳洗碗工（#2193），大角咀晴苑泰國菜樓面（#2231），樓上食品的食品加工員工（#2150），德福花園麥當勞炸雞員工（#2165），屯門翠林邨食肆（#2117）、大埔Market Place執貨員工（#2232）。

旺角稻香，7月9日「慶回歸群組」多兩人確診，另外同日有另一人去稻香用膳染病，另一人7月12日去過稻香後確診。

東華三院馮黃鳳亭中學一名老師確診（#2178），最後返工日期為7月13日。

下葵涌一間中醫診所有多於一人初步確診，將於明日確診後交代。

一名土地註冊處員工初步確診；入境處多一人確診，與之前確診者同在14樓工作。

伊利沙伯醫院A6病房一人確診（#2246）、威院腎科病房一人初步確診。

大圍隆亨邨老人院，廚師確診（#2245），多一名院友初步確診。

一名警員確診（#2164），在灣仔警總工作；另外一名警員初步確診。

司機檢測，發現一名的士司機確診；另外一名貨櫃車司機確診（#2208），在青馬控制處工作。

慈雲山中心再多五人確診。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義：7月16至22日，一星期內543宗確診，其中481宗本地或本地相關；比起上一個星期，7月9至15日的256宗確診、207宗本地或本地相關，疫情仍然處於上升趨勢。

新冠肺炎｜涉慶回歸群組21人染疫 稻香全線分店周日起停業

【15:35】旺角雅蘭中心稻香，曾有多名顧客確診，包括爆發「慶回歸群組」，以及另一日光顧的顧客亦染病。稻香集團表示，因應疫情變化，為保護顧客及員工安全，全線分店由7月26日（星期日）起暫時全日停業，暫定於2020年8月5日（星期三）恢復正常營運。

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新冠肺炎｜公務員在家工作安排 延長至8月2日

【15:00】政府宣布，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至8月2日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。

新冠肺炎｜醫療輔助隊員確診 曾到石硤尾中心訓練

【14:34】據了解，醫療輔助隊一名隊員確診新冠肺炎。涉事隊員在潛伏期間並無參與任何當值，但曾於7月12日到石硤尾訓練中心參加訓練。總部已即時關閉石硤尾訓練中心，安排清潔公司盡快消毒。中心亦已通知當日曾一同參與訓練的隊友，並建議他們盡量留在家中，等候衛生防護中心進一步聯絡。

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新冠肺炎｜六艘遠洋貨船因船員確診 正停泊南丫島強制隔離14日

【14:00】《香港01》取得海事處本周二（21日）發予業界的電郵，提及有六艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日，意味檢疫措施收緊後或仍無效。有貨船業界人士指，港府放寬檢疫後，貨船蜂擁來港，錨區長期爆滿，有駁船每日接載至少150名不同國籍船員上落貨船，生意較之前多了兩至三倍，擔心他們會將病毒帶進社區。

居屋2020｜原定7月底接受申請 房委會：憂引人群聚集須延期

【13:45】房委會今年將推售近7,000伙居屋單位，原訂最快7月接受申請，由於疫情，居屋及白居二的申請程序需延期。

新冠肺炎｜周五起鯉魚門度假村接收輕症患者 首批料涉30人

【13:30】公立醫院隔離病床佔用率高逾七成，醫院管理局將鯉魚門度假村的檢疫單位改用作「社區隔離設施」，明日（24日）起啟用，提供350個床位接收病情穩定、康復中的確診患者，料首日會轉送約30個患者。

【13:00】消息指，本港今日新增逾100宗確診或初步確診個案，連續兩日破百。昨日張竹君預告，她手頭上的初步確診個案已有約80個。

【12:00】據了解，伊利沙伯醫院內科G10普通病房，一名病人確診新冠肺炎。

新冠肺炎｜確診陪診員到訪10安老院曝光 樂富護老院曾有院友染疫

▼多名教師、警員、新城電台總監確診▼

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新冠肺炎｜如疫情惡化不排除關商場 陳肇始避答豁免檢疫是否漏洞

【10:15】陳肇始今早表示，倘疫情繼續嚴峻，不排除會推更嚴厲措施。被問到會否進一步要求關閉商場及商店，陳肇始說，如疫情一直沒有好進展，便需再收緊社交距離措施，任何措施都是方向。有專家認為，豁免機師及船員等人檢疫構成防疫漏洞，造成第三波疫情爆發。陳未有回應豁免檢疫是否屬漏洞，只稱當局已加強措施。

新冠肺炎｜倡傚獅城 延立會選舉投票時間 許樹昌：如期未必唔得

【10:00】中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時尚餘數星期，防疫措施加辣後倘能減少新增個案，立法會選舉如期舉行未必不可以，可參考新加坡做法，包括延長投票時間及保持人群距離，被問到是否樂觀？「做我哋呢行無得唔樂觀， 悲觀咩都做唔到，最好減至兩位數，甚至個位，咁就『穩陣』好多。」

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【09:32】警方指，一名駐守新界南交通部的36歲男警員初步確診，該名警員7月21日感到不適，昨日（22日）求醫，過去14日沒有外遊記錄，最後上班日為7月20日，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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【02:39】衞生署昨日（22日）報告新冠肺炎確診個案創單日新高，大增113宗，均是前日星期二（21日）確診。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，名單再新增26間食肆，當中於慈雲山中心再多4間食肆上榜；此外亦有熱門食肆上榜，如深水埗蕃茄師兄。

元朗有五間麥當勞，患者編號2092的32歲男子，在前日先後去過元朗廣場及興發大樓教育路麥當勞分店，惟未知衞生署是否當日或昨日才通知事主染疫。

新冠肺炎｜增26間食肆曾有患者光顧 一人確診日到元朗兩間麥當勞

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【02:11】周二（21日）截至午夜新增113宗確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者行蹤資料，多名患者分別居於將軍澳日出康城緻藍天1座、東涌海堤灣畔1座、紅磡黃埔花園棕櫚苑6座及紫荊苑5座；啟德豪宅龍譽2B座和附近公屋德朗邨，都有兩名確診患者。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，新增3名確診患者，三人均居於上水燕崗村慧雯花園；屯門富臨酒家生日會群組再多1人確診，惟尚未公布確診者住址。

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一名患者在周二曾光顧元朗廣場麥當勞。（元朗廣場網頁圖片）

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