新冠肺炎｜居上環確診者美國短毛貓驗出病毒　累計五隻寵物染疫

新冠肺炎疫情持續，漁護署今日（23日）表示，一隻居於上環、由確診者飼養的混種短毛貓，其樣本對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。署方又指，該貓隻現時沒任何病徵，會繼續進行密切監察，並進行反覆測試。

一隻居於上環、由確診者飼養的混種短毛貓，其樣本對測試呈陽性反應。（資料圖片）

漁護署表示，個案涉及一隻居於上環的美國短毛貓，由於其畜養人確診新冠肺炎，貓隻於前日 (21日）被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。



漁護署發言人提醒，畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物、物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物。另外，保持家居環境清潔衞生，身體不適者應避免與動物接觸，若發現寵物健康狀況有變，應盡快尋求獸醫意見。



發言人又強調，現時未有證據指出，寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色，飼養者在任何情況下，絕不應棄養寵物。

確診馬主周巧兒的松鼠狗，是全球首隻感染新冠病毒的狗隻。牠在康復回家數日後死亡。（網上圖片）

累計5隻寵物貓狗確診



翻查資料，本港疫情至今，連同此個案，一共有兩隻狗及三隻貓染疫，在病毒測試時呈陽性反應，但均沒有病徵。在確診狗隻中，馬主周巧兒的松鼠狗是全球首宗感染新冠病毒的狗隻，惟牠康復回家數日後死亡。