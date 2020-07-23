新冠肺炎｜政府租觀塘帝盛作第三間檢疫酒店　有戴手帶人士入住

新冠肺炎疫情第三波爆發持續，繼九龍城富豪東方酒店及荃灣絲麗酒店後，消息指政府將租用觀塘帝盛酒店的部份房間作為臨時檢疫設施。 現場有衞生署車輛出入，有戴着檢疫手帶的南亞裔及華裔人士入住。記者以顧客身份查詢，獲回覆指該酒店於3月中起已有專設樓層接收海外回港檢疫人士包括留學生，期間亦未曾斷接街客，指酒店有特殊措施兼顧。但網上平台仍能預訂，更以兩折劈價作招徠。 《香港01》正向衞生署查詢。

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衞生署小巴接載南亞裔人士

記者傍晚到達觀塘帝盛酒店，現場所見有一輛白色小巴停泊在酒店的停場車，有南亞裔人士下車，均戴上檢疫手帶。據了解，現場一度有五輛小巴在場，同樣有南亞裔人士下車，當中有小巴貼上｢衞生署｣的字牌。

現場所見，不時有員工清潔酒店扶手、牆身，又有操普通話、戴上手帶的女子，經的士到酒店入住。

住客稱未接獲通知 酒店衞生不俗

剛離開酒店的孔小姐表示，早前擔心自己會確診，於是接受病毒檢測，並進入酒店隔離。她表示，今日得知檢測結果為陰性便決定離開。她指，事前未獲酒店通知，現場今日會改作檢疫酒店，但認為酒店衛生不俗，社會總需要地方作隔離，故認為沒有問題。

剛離開酒店的孔小姐表示，早前擔心自己會確診，於是接受病毒檢測，並進入酒店隔離。（黃偉倫攝）

另外，記者以顧客身份致電查詢，客戶服務員表示，該酒店於3月中起已有接收海外回港檢疫人士包括留學生，指有關人士均有在亞博檢測，該酒店期間亦未曾斷接街客。

該人員指酒店有特殊措施兼顧，包括有專設電梯供檢疫人士使用，安置在專設樓層，並設有閉路電視監察確保無人違規離開房間等，強調其他住客不會共處同一樓層，及不會接觸到檢疫人士，並解釋該酒店的派風系統及抽風系統是分開獨立運作等。

該區區議員表示，他接獲消息指，政府將租用觀塘帝盛酒店作臨時檢疫設施。今日下午5時許，有衞生署人員到場打點，暫未知何時會啟用。他已就此事向衞生署查詢，但未得到回覆，當區居民仍蒙在鼓裏。他嘆道：「都無得反對啦，提早少少同我哋講聲都好啊！」

翻查多個知名訂酒店房平台，顯示至少由今日至月底，觀塘帝盛酒店（Dorsett Kwun Tong）仍有房源待訂，並以劈價優惠作招徠，網站顯示今日中午仍有批出訂單。