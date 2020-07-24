新冠肺炎｜港6孕婦確診3人已產子　醫生：剖腹分娩須於負壓手術室

新冠肺炎第三波疫情愈演愈烈，一名懷孕約35周的孕婦日前確診，並於7月21日在伊利沙伯醫院剖腹誕兒，是本港首名染疫期間產子的患者。 醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，醫管局對於孕婦確診未有統一指引，在沒有隔離產房的醫院，順產孕婦會在隔離病房誕子；而剖腹分娩則需到負壓手術室進行。歐陽錦全又說，母胎傳染的機會很低，強調剖腹產子無助減低母胎傳染的風險。他又稱，約兩成懷孕後感染新冠肺炎的患者會早產，即早於懷孕37周誕子。

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本港至今有6名孕婦確診，共有3人已生產。婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，當中兩人康復後才生產，一人患病期間剖腹產子。

伊利沙伯醫院一名懷孕約35周的孕婦，於7月21日初步確診新型肺炎，入住伊利沙伯醫院。她的病毒量低，沒有用藥，翌日下午剖腹分娩。嬰兒因呼吸困難而需插喉，病毒檢測結果呈陰性。歐陽錦全稱，該患者有產前出血情況，難以判斷此情況是否與感染新冠肺炎有關。

兩康復者產子 嬰兒均健康

而早前有一名孕婦，在韓國染疫並康復後回港，後來至懷孕40周，在聯合醫院剖腹誕下嬰兒，經測試證實沒受母親傳染。另一名母親在懷孕很早期已受感染，至37周時因應產科情況催生產子；嬰兒沒做測試，但相信不會受感染。兩名嬰兒現時均健康。

一名染疫孕婦在伊利沙伯醫院誕子。（余俊亮攝）

歐陽錦全透露，醫管局對於孕婦確診未有統一指引， 但一般而言，倘確診孕婦處於懷孕早期，產科並不需要介入 ；但若孕婦接近「足月」才確診，她們對產科服務的需求便較大。孕婦的隔離及分娩安排因醫院而異，他舉屯門醫院為例，該院的產房無隔離設備，順產孕婦會在隔離病房誕子；而剖腹分娩則需到負壓手術室進行。負責這兩種程序的所有醫護人員及助產士，均需穿著全套保護裝備。

外國310孕婦確診 無出現母胎傳染

歐陽錦全又說，母胎傳染的機會很低，形容情況不常見。他引述一份外國研究稱，有 310名孕婦確診新冠肺炎，當中無人將病毒傳染予嬰兒。被問到生產過程會否令胎兒受感染，他認為「生仔過程係短時間，要傳染的話，已經在體內經胎盤傳染咗」，強調剖腹產子無助減低母胎傳染的風險。

孕婦病情惡化風險與同齡患者相若

至於孕婦的肺炎病情會否比一般人嚴重，歐陽錦全說，她們的病情惡化風險與同齡患者相若。治療方面，他坦言暫無研究顯示，瑞德西韋等抗病毒藥物會否對孕婦及胎兒構成副作用，但若孕婦的病情不佳，仍是會按臨床情況用藥。他又稱，約兩成懷孕後感染新冠肺炎的患者會早產，即早於懷孕37周誕子。