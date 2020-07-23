聯合醫院末期病患者以膠袋套頭　經搶救不治　曾透露自殘念頭

基督教聯合醫院今日（23日）指，一名82歲患有末期病患的女病人，於凌晨被護士發現以兩個膠袋套着頭部，失去知覺。醫護人員即時為她進行急救，惟病人最終不治離世。該名女病人於7月7日入院，曾透露有自我傷害念頭，她當時獲轉介至臨床心理學家跟進。

聯合醫院一名82歲患有末期病患的女病人，於凌晨被發現以膠袋套頭，經搶救後不治。（資料圖片）

該名入住基督教聯合醫院的82歲患有末期病患的女病人，在7月7日因腹痛及嘔吐入住外科病房。她在入院翌日曾經透露有自我傷害念頭，醫護人員隨即轉介臨床心理學家跟進，當時評估病人情緒穩定。入院後，醫護人員一直為她提供適切治療，並持續評估及觀察她的情緒。

護士於今日凌晨約3時20分例行巡視病房時，並無發現病人有異樣。其後在凌晨3時50分，護士發現病人以兩個膠袋套着頭部，失去知覺，醫護人員即時為病人進行急救，惟病人最終於凌晨4時17分離世。醫院於事發後報警。

基督教聯合醫院指全力配合警方調查，並對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，醫護人員會為家屬提供一切所需協助。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報個案，並會成立根本原因分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施，有關個案已呈報死因裁判官跟進。