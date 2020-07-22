新冠肺炎｜聯合醫院病人病毒檢測呈弱陽性　院方稱有抗體無傳染性

本港新型冠狀病毒肺炎第三疫情嚴峻，今日（22日）新增113宗確診以及約70至80宗初步確診個案。《香港01》獲悉，1名86歲男病人入住聯合醫院普通病房期間，接受多次病毒檢測均呈陰性，至上周五（17日）再次接受鼻咽拭子樣本測試時，當日傍晚對病毒呈陽性後隨即被調至隔離病房。 聯合醫院回覆查詢稱，涉事病人於上周二 （14日）因發燒及肺炎到該院的急症室求診，隨即轉送隔離病房接受治療，並先後3次留樣本作檢測均呈陰性反應，其後轉至內科病房治療，但上周五（17日）再接受測試，結果對病毒呈弱陽性反應，再轉送至隔離病房，且今日再作測試已呈陰性。聯合醫院稱，涉事病人的血清樣本帶有新冠肺炎病毒抗體，確認病人並無傳染性。

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入院三度測試都呈陰性

聯合醫院表示，一名86歲男病人於14日因發燒及該院急症室求診，隨即轉送隔離病房接受治療。醫護人員於當日及翌日（14及15日），先後為病人採集3次鼻咽拭子樣本及深喉唾液樣本進行病毒測試，結果均對病毒呈陰性反應。而樣本亦分別經衞生防護中心公共衛生檢測中心確認為陰性。

病人其後被轉送至內科病房繼續接受治療，但因病人的肺炎情況持續，醫護人員再於17日為其進行病毒測試，結果對病毒呈弱陽性反應，醫院按既定指引將他轉送至隔離病房進一步治理，並向衞生防護中心呈報個案。

血清樣本帶有新冠肺炎病毒抗體

聯合醫院續指，病人確診後，該院的感染控制組即時暫停有關病格接收新症，並為該病格進行徹底清潔。而醫院為病人作進一步測試後，發現病人16日的血清樣本，已經帶有新冠肺炎病毒抗體。根據文獻，一般帶有抗體的病人並無傳染性。而感染控制組及傳染病專科醫生詳細檢視個案後，確認病人並無傳染性，醫院其後安排重開病格。

病人染細菌性肺炎 情況嚴重



至於病人現時仍然留醫，聯合醫院今日再為其進行鼻咽拭子樣本測試，結果對病毒呈陰性反應。臨床診斷他出現繼發性細菌性肺炎，在病毒性感染後並非罕見，醫護人員為他處方抗生素治療，病人現時情況仍然嚴重。