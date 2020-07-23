新冠肺炎｜一田百貨大埔Wacoal專櫃員工、港鐵車廠維修技工初確診

本地第三波疫情大爆發，截至今日（23日）凌晨新增118宗確診，再創新高。港鐵公司晚上表示，一名在屯門車廠工作的維修技工初步確診，其同住家屬早前已染疫。港鐵又指，該名員工前日（21日）請假沒上班，日常工作亦不需接觸顧客。 另外，一田百貨亦在facebook專頁表示，大埔店Wacoal專櫃一名員工初步確診，該名員工最後上班日期為本月19日，巳即時休業進行清潔。

港鐵公司晚上表示，一名在屯門車廠工作的維修技工初步確診。（資料圖片）

連同這名屯門車廠維修工，港島綫及將軍澳綫一名車站維修學徒、以及於九龍灣總部車務策略管理部上班的人員，共有3名港鐵員工有家屬確診，已獲衞生署安排快速測試及入住隔離營。



港鐵公司今晚回應查詢時提到，該3名員工日常工作不需要接觸顧客，亦已即時安排為有關員工的工作地點、樓層、電梯大堂、茶水間等，進行徹底清潔及消毒。同時，公司為審慎起見，已主動聯絡可能被界定為密切接觸者的同事，安排他們接受深喉唾液測試，及留在家中直至測試結果證明健康。

一田百貨亦在facebook專頁表示，大埔店Wacoal專櫃一名員工初步確診。（facebook截圖）

另外，一田大埔店Wacoal專櫃一名員工初步確診，最後上班日期為本月19日。一田表示，為公衆安全起見，分店巳即時休業，並進行全店清潔，亦已安排店內所有員工及其緊密接觸同事，自我家居隔離。



一田續指，大埔超市將由另一批同事組成的應變小組接手，並於下周一（27）重開營業，而百貨部份則在8月3日重開。一田又強調，一向注重員工、顧客安全，自疫情發生後，已加強日常清潔及確保同事遵從相關衛生指引。

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