新冠肺炎｜威院腎科女病人出院後初步確診　發病期留內科病房6天

本地第三波疫情爆發，威爾斯親王醫院今日（23日）晚上表示，一名46歲的腎科女病人前日出院後，初步確診新冠肺炎。院方指，病人曾於本月15日至21日期間，逗留於普通內科病房。經追蹤調查後，確認9名病人曾入住同一病格，已被列為密切接觸者。 當中仍留醫的4人已轉送隔離病房並接受病毒測試，測試結果均為陰性，衞生防護中心將跟進5名已出院病人。另外，1名病人及其妻子曾與初步確診者接受洗肚訓練，亦被列為密切接觸者。

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院方指， 該名病人本月13至15日期間，於綜合腎科護理中心接受洗肚訓練，本月15日曾發燒，被安排入住內科加強監測病房，而病毒結果測試呈陰性，由於病人有腹膜炎，同日被轉到普通內科病房跟進，至前日才出院轉到護理院舍。該名病人昨日出現發燒、喉嚨痛等徵狀，被送到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室，病毒測試結果為陽性，現於該院隔離病房留醫，情況穩定。



院方續指，在接獲通知後，已即時安排其曾留醫的病房停接新症及進行消毒。而感染控制組接觸追蹤調查後，確認9名病人曾入住同一病格，已被列為密切接觸者，當中仍留醫的4名病人已轉送隔離病房並接受病毒測試，測試結果均為陰性，衞生防護中心會跟進其餘5名已出院病人。另外，一名病人曾於本月13及14日與該名初步確診病人一同接受洗肚訓練，該病人及其妻子亦被列為密切接觸者，衞生防護中心會繼續跟進。

威爾斯親王醫院今日（23日）晚上表示，一名46歲的腎科女病人前日出院後，初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

院方補充，病人入院前一直與家人同住，其中一名家人於昨日確診，料病人屬社區感染。而病人住院期間一直佩戴口罩，亦無進行高風險程序及與他人共用醫療儀器，故院方評估病毒傳播風險不高，強調會密切監察病人及員工情況，並與衞生防護中心保持溝通。