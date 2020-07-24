BNO擴權｜葉劉淑儀：港府可阻買返港機票　對入境、居留權無影響

英國日前宣布，允許有資格申請英國國民海外護照（BNO）的港人，明年1月起，可申請居留及入籍安排，中方則表明堅決反對，考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施權利。 保安局前局長葉劉淑儀認為，港府需跟隨外交部做法，或限制航空公司以BNO護照買機票，但對入境香港、居留權無影響，以BNO申請英籍的人士，要獲得英籍後，才有可能不再獲發特區護照。她又相信毋須釋法，「無需要咁大動作」。

「有居留權實返到香港」

保安局前局長、現任行會成員葉劉淑儀今（24日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，現時持有BNO的35萬人，前往歐洲並無問題，但倘外交部宣布不承認BNO，特區政府需跟隨做法，倘進一步採取措施，包括通知航空公司、旅行社及外國使節，規定入境本港時必須手持BNO以外有效證件，持BNO人士或未能成功購買機票。但她指，擁居港權的港人一旦上機，「有特區居留權實返到嚟。」

被問到會否留下本港不再歡迎BNO持有人的國際印象，她則指，「唔係唔歡迎」，而是步驟應與外交部一致，「通常港人咁聰明，緊係會做好準備，唔會好大問題，但會有啲不便」，她又謂，多數港人擁數本護照，或特區護照，適時選用即可。

葉劉淑儀表示，倘外交部宣布不承認BNO，特區政府需跟隨做法，相信屆時對大部份持有特區護照的港人並無影響。（資料圖片／羅君豪攝）

獲得英籍才會喪失中國國籍

會否有機會不被獲發特區護照？她則指，中國《國籍法》不承認雙重國籍，不過，中方當年對本港處理寬鬆，與英有協議，遂承認BNO的地位，惟如今英國悔約，「你做初一，我做十五」，她指，根據中國《國籍法》第9條，定居外國的中國公民， 自願加入或取得外國國籍者， 即自動喪失中國國籍，倘港人循此新途徑入籍，將可以介定為喪失中國籍，護照屆滿時，將不再獲發特區護照。

不會失永久居民身份

會否進而喪失本港永久居民身份？她則指是兩回事，本港法例規定，凡住滿7年可擁居留權，即使港人入籍變為外國人，只需每3年返港一次，即符合居留權要求。

相信毋須釋法

被問到將來會否就此有機會釋法？葉太相信，「無需要咁大動作」，因為倘實施單一國籍，影響甚大，她又提到，97前至今，對手持兩本護照者，「都係隻眼開，隻眼閉」。

至於中或英方下一步行動，她則估計，「國籍上（中及英方）一人行一步」，相信已經差不多。