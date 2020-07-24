BNO擴權｜劉慧卿下周晤英領事跟進　盼豁免政治案件刑事紀錄

英國內政部昨天（22日）公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，BNO擁有人在於2021年1月起，申請名為「Hong Kong BN(O) Visa」的簽證，只要符合六大條件，便能申請簽證，可於英國居住、工作或讀書5年，及後可申請居留權。 長期為港人爭取BNO權利的民主黨前主席、國際事務委員會主席劉慧卿表示，下周二（28日）將與黨友約見英國駐港總領事，將進一步關注97年後出生青年的權益、入讀當地大學的學費，及希望英方在審批申請時，豁免涉及政治性案件的刑事紀錄。

劉慧卿表示，下周二（28日）將與黨友約見英國駐港總領事，將進一步關注97年後出生的青年權益、入讀當地大學的學費。（資料圖片／黃舒慧攝）

劉慧卿關注簽證持有人學費問題

根據英國內政部公布的文件，列出新BNO簽證的6大條件，包括申請人要證明自己的BNO持有人身份、需是通常居住在香港的人、需顯示自己能夠在英國居住及財政上能夠自給自足至少6個月、需顯示出學英文的意願、需取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書，以及申請人需要繳付費用與繳付「健康稅」（Immigration Health Surcharge），同時申請人需沒有嚴重的刑事定罪（no serious criminal convictions），也沒有從事英國政府認為不利於公共利益的行為。

劉慧卿接受查詢時表示，以她了解，長期爭取BNO的團體和個人對新安排「幾滿意」，認為六大條件是可以接受的，「一路都知要夠錢先去得，唔係即刻畀居留權你嘛！」

劉慧卿表示，下周二約見賀恩德（Andrew Heyn），跟進有關BNO簽證的安排。劉慧卿表示，明白每個國家都會審查移民資格，不過她希望英方在審批申請時，豁免涉及政治性案件的刑事紀錄，同時關注簽證持有人在入讀當地大學時，需繳本地生學費抑或國際生學費。

不怕被指違國安法 劉慧卿：我唔驚，唔驚得咁多

對於中方對BNO事宜反應激烈，中國外交部今天更稱不視BNO為旅遊證件，劉慧卿表示，英方雖然認為BNO擴權違反中英之間的備忘錄，不過英方認為《港區國安法》嚴重違反聯合聲明，於是「你（中國）做初一，佢（英國）做十五。」劉慧卿又直指，中央和港府多次稱《國安法》是針對極少數人，惟警方在立法後每次也指參與公眾活動人士違反《國安法》，她怒斥：「當初又話（國安法）針對好少人，日日出嚟話人哋違國安法，舉張白紙又話違法，你（政府）講啲嘢都無人信！咁就死梗！」

至於會否擔心為港人爭取BNO權利而被指違反《國安法》，劉慧卿笑指：「我都無BNO！」又說：「我唔驚，唔驚得咁多，我自己都無（BNO）！哈哈！」

梁翊婷（右）表示，民主黨歡迎英方的新安排，認為是好開始，證明英方並非空口講白話。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁翊婷指新安排是好開始

民主黨國際事務委員會委員、觀塘區議員梁翊婷則表示，民主黨歡迎英方的新安排，認為是好開始，證明英方並非空口講白話，予香港人多一個選擇。

梁翊婷表示，現時需跟進數項問題，包括簽證持有人的學費問題、97年前出生但當時未有申請BNO的人是否合資格申請BNO簽證等。梁翊婷指出，內政部文件提到，1997年後出生的子女需未有申請BNO，不過由於家人持有BNO，英國不希望讓這些家人分離，故此英方會酌情向這些子女批出簽證，梁翊婷希望英方能進一步說明，若97年後子女希望申請BNO簽證，其他家人是否需要一同前往英國。