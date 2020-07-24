文員扮電影公司職員　要女子模仿《婚前試愛》床戲　裁定非禮罪成

律師行文員涉訛稱在藝人古天樂成立的電影公司中任人事總監，以替電影試鏡為名，誘騙一名女子到酒店非禮，期間更要求女子模仿電影《婚前試愛》的床戲，又騙取女方5000元，案件今（24日）在區域法院裁決，法官認為事主渴望獲得電影合約而放下戒心，信她並不同意與被告作身體接觸，裁定被告3項盜竊及1項非禮罪成，並把案押後至8月18日判刑，以候被告的背景報告。

被告唐家樂（31）否認4項盜竊罪及1項非禮罪受審，而他在審訊期間承認2項虛假文書罪，其中一項盜竊罪表證不成立。

相信X不想男友知道而沒有報警

法官裁決時稱他信納所有控方證人的證供，不相信辯方稱涉案款項屬借貸，而被告也非天下一電影公司員工，他沒權向事主X收取該5000元。法官認為X因渴望取得合約，對被告沒有戒心，才會遭被告乘虛而入，相信X因不想男友知道事件，當時才沒有即時報案，法官信納X不同意涉案的身體接觸。

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稱可介紹拍葉念琛執導電影

女事主X作供時稱，她為自由工作者，會接拍廣告及出席活動。去年10月21日在社交平台收到訊息，指有工作介紹予她，對方自稱為天下一電影公司的人事總監「K.T. Tang」，並想介紹她拍化妝品廣告，及由葉念琛執導的電影，更稱欲簽下她成為公司藝人。

播放床戲片段叫X模仿

X後來應約到酒店試戲及談合約，對方稱協助試鏡的男模特兒無法到場，所以由「K.T. Tang」親自替X試鏡，對方先向她播放電影《婚前試愛》的一段床戲，並著X模仿。對方接著以手指裝作為嘴唇，由X的唇一路掃至她的下腹，著X當作正被親吻，並要求X「俾反應同嗌」。

曾被摸胸及下陰

「試戲期間」對方多次觸摸她的胸部及下陰，X均撥開他的手，對方曾解釋因X沒有反應，想她自然投入。

X又提到，她曾在房內曾簽訂3份合約，其中藝人合約更提到其年薪會達百萬，每年會接拍5套電影，公司更會送她到日本接受培訓。X又指對方提到，方力申、陳靜（Dada）、何佩瑜（Jeana）等藝員也會參與電影拍攝。

離開前要交5千元解約金

X後來表示仍有工作，於是要求離開，對方卻藉詞X已簽下藝人合約，要求X先交5000元解約金，待她完成工作後，將會歸還5000元予她，X終照做。辯方卻指雙方只在房內談合約，並沒有發生侵犯事件。

另有求情事主覺得被騙感情

至於墮求職騙局的事主則稱，被告以幫他們購買勞工保險為由，要求他們付款4000元，惟最終卻未能向他們提供相關保險文件，也沒歸還款項，其中一事主更曾與被告發生性關係，後來覺得被騙感情。

案件編號：DCCC 827/2019